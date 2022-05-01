Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı!
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 27 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kocaeli 'de yurda yasa dışı yollarla giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Dilovası'nda bir aracı durdurdu.
Kontrolde, 14 Afganistan, 8 Suriye ve 5 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.