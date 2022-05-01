Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı!

Kocaeli 'de yurda yasa dışı yollarla giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Dilovası'nda bir aracı durdurdu.Kontrolde, 14 Afganistan, 8 Suriye ve 5 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.