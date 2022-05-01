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Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter’in CIA Direktörü William J Burns ile fotoğrafını paylaştı. Kanter, paylaşımında Burns'a dostluğu için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!
Ekleme: 1.05.2022 - 17:41 Güncelleme: 1.05.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!
İhanet şebekesi FETÖ'cülerin kaçtıkları Batı ülkelerinde mağduriyet temalı paylaşımlarının yanında kirli ilişkileri de dikkat çekiyor.

Her fırsatta Türkiye'yi karalamak için sıraya giren hainler istihbarat örgütleriyle hareket etmeye devam ediyorlar.
Üstelik bu ilişkileri gizli tutmak için son dönemde çaba da harcanmıyor.

Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!

CIA DİREKTÖRÜ İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Öyle ki NBA'de basketbol kariyerini sürdüren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, CIA Direktörü William J Burns ile
fotoğrafını paylaştı.

TEŞEKKÜR ETTİ
Kanter, paylaşımında Burns'a dostluğu için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Kanter'in kısa süre önce Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmış ve basına fotoğraflar yansımıştı.
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