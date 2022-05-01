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İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!

Sosyal medyada Teşvikiye Camisi'nin yüksek fatura nedeniyle elektriğinin kesildiği iddia edilmişti. İddialar sonrası "şov" yapmak isteyen CHP'li İBB'nin fatura borcunu ödeyeceği belirtildi ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Teşvikiye Muhtarlığı, İstanbul Valiliği ve camide görevli müezzin açıklama yaptı. Açıklamada caminin değil, cami bahçesindeki özel işletme alanında bulunan tuvaletlerin elektriğinin kesildiği belirtildi.

İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!
Ekleme: 1.05.2022 - 12:37 Güncelleme: 1.05.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!
Teşvikiye Muhtarlığı, resmi sosyal medya hesabından Teşvikiye Camisi'nin elektriğinin yüksek elektrik faturası nedeniyle ödenmediğini belirterek paylaşımda bulundu.

'YÜKSEK FATURA NEDENİYLE KESİLDİ'
Teşvikiye Muhtarlığı nın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, Teşvikiye Camimiz in elektrikleri, gelen yüksek miktardaki elektrik faturası ödenemediği için kesilmiş durumda. Cami cemaatimizin ve hocalarımızın, hem de Ramazan ayında bu durumda bırakılması üzücü bir durum' ifadelerine yer verildi.

İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!

MUHTARLIK PAYLAŞIMI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ
Muhtarlık, daha sonra bu paylaşımını sildi. İkinci bir paylaşımda bulunan Teşvikiye Muhtarlığı, 'Teşvikiye Camisi'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz' dedi.

İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!

İSTANBUL VALİLİĞİ: CAMİ BAHÇESİNDEKİ TUVALET İŞLETMESİNİN ELEKTRİKLERİ KESİK
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı' ifadelerine yer verildi.

İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!

CAMİNİN MÜEZZİNİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Caminin elektriklerinin kesik olduğu ve faturayı İBB'nin ödeyeceği iddiaları sonrası camide müezzin olarak görev yapan Cemal Doğrugören sosyal medya hesabından 'Caminin hocasiyim bilgi yanlıştır.elektiriği kesilen özel işletme alanı WClerdir.' şeklinde paylaşımda bulundu.

İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK ŞOVU DA KISA SÜRDÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesik olduğu iddia edilen eve yaptığı ziyaretteki şovu da kısa sürdü. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.

Okmeydanı'nda yaşayan Ayşe ve Gökhan Taflan çiftinin yaşadığı evin elektriği 26 Nisan saat:13.00'de kesildi. Taflan ailesinin elektriği kaçak olarak kullanmaya devam ettiği öğrenildi. 29 Nisan tarihinde (bugün) sabah saat 10.00'da yapılan tespitte evde elektrik olduğu ancak Dağıtım Şirketinin izni dışında kaçak kullanıldığı tespit edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Taflan ailesine ziyarette bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.

29 Nisan tarihi sabah saat:10.00'da yapılan tespitte ise Dağıtım Şirketinin izni dışında kullanıcı tarafından kaçak olarak tekrar elektriğin bağlandığı ve şuanda bile evde elektrik olduğu ancak kaçak olarak elektirk kullanımı olduğu tespit edildi.
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İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi!
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