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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Ekleme: 1.05.2022 - 12:17 Güncelleme: 1.05.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Akdeniz ile Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çarkcı'nın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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