Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Akdeniz ile Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çarkcı'nın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.