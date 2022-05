Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı geldi. Başkan Erdoğan, "Asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamına taşıdık" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Türkiye'nin kalkınmasına büyümesine emek veren ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik.Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk.Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz.Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık.Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum.