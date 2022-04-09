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Kadına yönelik şiddete karşı yeni plan: 5 ana hedef belirlendi

Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadelesini 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sıfır tolerans ilkesi ile topyekûn sürdürüyor. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelede 2022 faaliyet planı çerçevesinde yeni bir dizi karar alındı. Beş ana hedef etrafında şekillenen faaliyet planı çerçevesinde tüm taraflarla işbirliğiyle çalışmaları yürütülecek.

Kadına yönelik şiddete karşı yeni plan: 5 ana hedef belirlendi
Ekleme: 9.04.2022 - 13:20 Güncelleme: 9.04.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Kadına yönelik şiddete karşı yeni plan: 5 ana hedef belirlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların yerinde ve zamanında daha nitelikli hizmet almasının sağlanması için şiddet önleme ve izleme merkezleri ŞÖNİM'ler ile kadın konukevi sayısını arttıracaklarını belirtti.

Bakan Derya Yanık, 1 Temmuz'da hayata geçen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planında 'Politika önceliklerinin belirlenmesi için yıllık olarak faaliyet politikalarının oluşturulacağı' maddesinin yer aldığını anımsattı. Bakan söz konusu madde çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde uygulanmak üzere 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planını hazırladıklarını söyledi.

KADIN KONUK EVLERİ İHTİSASLAŞTIRILACAK

Beş ana hedef etrafında şekillenen faaliyet planı çerçevesinde tüm taraflarla işbirliğiyle çalışmaları yürütülecek. Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetler çeşitlendirilirken, kadın konukevlerinin kapasiteleri de genişletiliyor. şiddet mağduru ve dezavantajlı kadınların güven içinde yaşamaları için Aile Bakanlığı'na bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevimiz olmak üzere 81 ilde 149 kadın konukevi ile hizmet veriliyor.

Faaliyet planı ile bu yıl İçişleri Bakanlığı ile işbirliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi daha açılmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Ayrıca, kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları kapsamında ihtisaslaşmış 13 kadın konukevi sayısı 17'ye çıkarılacak.

7 BÜYÜKŞİRDE İKİNCİ ŞÖNİMLER AÇILACAK

faaliyet planı kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocukların her türlü şiddetten korunması, gerekli tedbirlerin alınması, rehberlik ve danışmanlık için 81 ilde hizmet veren ŞÖNİM'lerle ilgili de çalışmalar da devam edecek. Bu kapsamda nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmaları başlatılacak.7 Büyükşehir'e ikinci ŞÖNİM'lerin açılması planlanıyor. ŞÖNİM'lerdeki personel sayısı artırılacak.


PSİKO-SOSYAL DESTEK VERİLECEK

Yüksek çok yüksek risk grubu içerisinde değerlendirilen vakaların etkin takibi için yerelde ilgili kurumların temsilcilerinden bir risk yönetim ekibi oluşturulacak. Hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı verilen kişilere tedbirin uygulanması, izlenmesi ve sona erdirilmesi süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak ve ihtiyaç duyanlara psiko- sosyal destek hizmeti sunulacak. Şiddetle mücadelede görevli personele yönelik eğitim faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecek.
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