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İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor!

İBB’nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde “Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde” parçası çalındı.

İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor!
Ekleme: 9.04.2022 - 01:18 Güncelleme: 9.04.2022 - 01:32 / Editör: Ozge Selin
İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor!
Her gün yeni bir skandala imza atan CHP'li İBB'de düzenlenen Ramazan etkinliğinde  “Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde” parçası çalındı.
İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor!
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