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Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları beş ilkenin Erivan yönetimi tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Ekleme: 9.04.2022 - 19:44 Güncelleme: 9.04.2022 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsettiği belirtildi.

'ERMENİSTAN BU İLKELERİ KABUL ETTİ'
Açıklamada, Aliyev'in, Putin'e, 'Ermenistan'ın bu ilkeleri kabul ettiğini' söylediği kaydedildi.

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, 'devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması', 'devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi', 'birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak', 'sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması' ve 'ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği' maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.


Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok.' şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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