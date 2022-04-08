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Trafik kazasında sevgilisini kaybeden ve mucizevi şekilde kurtulan Gülçin Ergül o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Kısa süre önce sevgilisini trafik kazasında kaybeden ve kendisi de araçtan mucizevi bir şekilde kurtulan Gülçin Ergül, önceki akşam “Bu olayı kabullenmesi çok zor” derken gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 8.04.2022 - 09:26 Güncelleme: 8.04.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden ve mucizevi şekilde kurtulan Gülçin Ergül o anları anlatırken gözyaşlarına boğulduAralık ayında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, önceki akşam Cihangir'deydi.

Klip yönetmeni ile bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen şarkıcı, 'Erdal'a ithafen bir şarkı yaptık. Bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor' dedi ve ekledi: 'Müziğe sarılarak hayatımı devam etmeye özen gösteriyorum; buna gayret ediyorum.'

'KABULLENMESİ ÇOK ZOR'

Gülçin Ergül, muhabirlerin 'Kazadan sonraki süreç sizin için nasıl geçiyor?' sorusuna ise gözyaşlarıyla şu yanıtı verdi: 'Kabullenmesi çok zor Şu an daha kendime yeni yeni geliyorum.
Bu travmayı atlatabilmek çok zor. O arabanın içinden çıkabilmem büyük mucize ama kaybım da çok büyük. Ağlamak istemiyorum çok özür diliyorum.'
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