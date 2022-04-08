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NVİGM'den medyadaki 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddialarına yalanlama!

Bazı sosyal medya hesaplarında "Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere mobil hizmet aracıyla vatandaşlık veriliyor" iddiaları sonrası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, vatandaşlık başvurularının da sadece valiliklere yapılabildiği bildirildi.

NVİGM'den medyadaki 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddialarına yalanlama!
Ekleme: 8.04.2022 - 13:01 Güncelleme: 8.04.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
NVİGM'den medyadaki 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddialarına yalanlama!
Bazı sosyal medya hesaplarında 'Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere mobil hizmet aracıyla vatandaşlık veriliyor' iddiaları sonrası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, vatandaşlık başvurularının da sadece valiliklere yapılabildiği bildirildi.

NVİGM'den medyadaki 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddialarına yalanlama!

İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden o iddialara yanıt Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze ait nüfus hizmetlerine ilişkin vatandaşlarımıza destek olan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında gerçek dışı iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda 5 başvuru masası, 2 Nüfusmatik, güvenli ve şifreli işlem alt yapısı ile günlük 400 işlem kapasiteli Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı şubat ayından hizmet vermeye başlamış; ilk olarak yaklaşık iki ay başvuru yoğunluğunun bulunduğu Esenyurt'ta ve 3 gün süren Antalya BilimFest'te vatandaşlarımıza hizmet sunmuştur.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı, Esenyurt'ta bulunduğu süre içerisinde 3 bin, Antalya BilimFest'te ise bini aşkın işlem gerçekleştirilmiştir.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracında vatandaşlarımız; kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, kimlik kartına e-imza yükleme ve tüm nüfus işlemlerini (doğum, evlenme gibi tescil işlemleri) 'mobil ilçe müdürlüğü' mantığında gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, afet dönemlerinde afetin yaşandığı noktalara yerleştirilerek vatandaşlarımızın acil nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Kamuoyuna yansıtıldığının aksine vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Öte yandan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda da vatandaşlık başvuru makamının yurt içinde valilikler olduğu açıkça belirtilmiştir.

Vatandaşlarımıza memnuniyetle sunduğumuz ve vatandaşımızın da aynı şekilde ilgi duyduğu bu hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmadan, 'vatandaşlık veriliyor' gibi manipülatif açıklamalarda bulunulması asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Ayrıca bu açıklamalar, siyasi spekülasyon olmakla birlikte, gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz 'Hayatın Her Anında' vatandaşımıza 'Siz Bize Gelemezseniz, Biz Size Geliriz' anlayışı ile hizmet etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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NVİGM'den medyadaki 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddialarına yalanlama!
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