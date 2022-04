Kılıçdaroğlu'na yine kapı duvar! Et ve Süt Kurumu'na randevusuz baskın yapmaya çalıştı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu giriştiği zorbalıklara bir yenisini daha ekledi. Randevusuz ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu, bu kez de Et ve Süt Kurumu binasına giremedi. Kurumun önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada güvenlikle konuşmaya başladı. Güvenlikten "Randevunuz yoksa sizi içeri alamayız" yanıtını alan Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zorbalıkta sınır tanımıyor. Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Çocukların beslenme hakkını koruyacağım" diyerek bu sabah saatlerinde kurumun yolunu tuttu.Kurumun önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada güvenlikle konuşmaya başladı. Güvenlikten "Randevunuz yoksa sizi içeri alamayız" yanıtını alan Kılıçdaroğlu içeriye giremedi."BUGÜN BURADAYIM..."Bunun üzerine kurum önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, olayla ilgili şunları söyledi:"Daha önce TÜİK'e gitmiştim. Asgari ücretlilerin, memurların haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek düşük zam alınmasının yolunuaçıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin haksızlığına uğradığını duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Bugün Et ve Süt Kurumu'nunönündeyim.CHP lideri, geçtiğimiz yılın sonlarında da randevusu olmamasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmiş fakat binaya girememişti.Yine kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderinebilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısındanönemlidir." sözleriyle algı yaratmaya çalışmıştı.