Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos Limanı'nda 'Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nde konuşuyor. Karadeniz gazı için; 65 tonluk kuyubaşı vanası Karadeniz'in derinliklerine indirilecek.Bakan Dönmez şunları söyledi:Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli adım attık. Bu başarılar hem masada hem sahada yapılan uzun süreli dikkatli ve detaylı bir planlama strateji ve aksiyon planının bir neticesidir.Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı.