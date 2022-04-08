Fenerbahçe Galatasaray Maçı Biletleri Ne Zaman Satışa Sunulacak? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Biletleri Ne Kadar?
8 Nisan maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak ve Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Süper Lig’in 32. haftasında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Derbiyi büyük bir heyecanla bekleyen futbolseverler bilet fiyatları için arama motorlarına yöneldi. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne kadar ve Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Galatasaray Maçı Biletleri Ne Zaman Satışa Sunulacak?
Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa sunulacak sorusu yer alıyor. Derbinin biletleri bugün saat 13.00’da satışa girecek.
Fenerbahçe Galatasaray Maçı bilet Fiyatları Ne Kadar?
Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması taraftarların büyük bir heyecanla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle bilet fiyatları da oldukça merak edildi. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları;
KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL
Bugün Hangi Maçlar Var?
8 Nisan tarihinde evde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aramaya başladı. Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer liglerde yer alan karşılaşmalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte 8 Nisan maç programı;
05:00 The Strongest – Libertad Copa Libertadores Bilyoner
05:00 Atlas – Necaxa Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
12:45 Adelaide United – Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Sports 4
18:00 Lahti – VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
18:00 SJK – HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
18:00 Mikulas – Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
19:00 ND Gorica – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
19:00 KGHM Zaglebie – Stal Mielec Polonya Ekstraklasa Bilyoner
19:30 F.Düsseldorf – Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
19:30 Jahn Regensburg – Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
19:30 Aalborg – Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner
19:30 Austria II – FC Juniors Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 BW Linz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 Grazer – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 Kapfenberg Bulls – Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 Liefering – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:00 Hobro – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:15 Al Sadd – Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2,Spor Smart 2
21:00 G.A. Eagles – Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner
21:00 NAC Breda – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Den Bosch – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 ADO Den Haag – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Eindhoven – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Excelsior – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 FC Emmen – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Volendam – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Maastricht – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Oss – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Roda – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Mouscron – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:00 Virton – Lommel Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:30 Stuttgart – B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
21:30 Pogon Szczecin – Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner
21:45 Drogheda – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner
21:45 Shelbourne – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi
21:45 St. Patricks – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
21:45 Queen of South – Partick İskoçya Championship Bilyoner
22:00 Newcastle – Wolverhampton İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
22:00 Sevilla – Granada İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, Spor Smart
22:00 Lorient – St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
22:00 Lugo – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner
22:15 Gil Vicente – Moreirense Portekiz Liga NOS Bilyoner
23:15 Al Hilal – Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2