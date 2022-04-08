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8 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

8 nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 8 Nisan yayın akışı nasıl? 8 Nisan bugün televizyonda neler var? 8 Nisan bugün hangi diziler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.04.2022 - 14:54 Güncelleme: 8.04.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
8 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
8 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 8 Nisan yayın akışı nasıl sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

8 Nisan Yayın Akışı Nasıl?


8 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Birçok kişi konu hakkındaki detayları örenmek için arama motorlarına yöneldi. 8 Nisan yayın akışı şu şekilde sıralanabilir;

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
21:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
23:30 Aziz
02:15 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
03:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Yalnız Kurt
00:25 Adı Sevgi
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

8 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Camdaki Kız
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa
01:45 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz

8 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Elimi Bırakma
09:00 Ramazan Klipleri
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:10 Alişan İle Hayata Gülümse
15:10 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:20 İddiaların Aksine
17:30 Ku’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kasaba Doktoru
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

8 Nisan yayın akışı ve bugün televizyonda neler var sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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