Yüz Felci Neden Olur? Yüz Felci Belirtileri Neler?

Yüz Felci Neden Olur?



Yüz Felci Belirtileri Nelerdir?



Yüz Felci Tedavisi Nedir?



Yüz felci sık sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişir vesorularına cevap aramaya başladı. Vücudun kaslarının çalışmamasına bağlı olarak ortaya çıkan bu rahatsızlık kimi zamanlarda tehlikeli hale gelebilir.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yüz kaslarının hareket ettirilememesi sonucunda yüz felci ortaya çıkar. Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş tarafından yüz felci hakkında yapılan açıklamada “Yüz felci, yüzdeki kasların tek ya da çift taraflı olarak hareket ettirilememesi veya hareketinin azalması durumudur. Merkezi sinir sistemindeki bir harabiyete bağlı olarak ortaya çıktıysa, beraberinde tüm vücutta etkilenme şeklinde eşlik edebilir. Fasiyal sinirin hasarına bağlı olursa, yüzün tek ya da çift taraflı hasarında, iki tarafında da yüz kaslarında hareket kaybı görülebilir. Sıklıkla fasiyal sinirin geçtiği kanal içerisinde sıkışmasına bağlı olarak, bu hasar meydana gelebilir.” İfadeleri kullanıldı. Yüz felç genellikle kendiliğinden iyileşen hastalık türlerindendir. Fakat altta yatan tümör veya sinir rahatsızlığı gibi bir durum varsa yüz felci ciddi bir tedavi gerektirir. Yüz felci nedenleri şu şekilde sıralanabilir;-Çok fazla rüzgar ve soğuk havaya maruz kalmak.-Islak saçla dışarı çıkmak ve vapurda açık havada oturmak.-Kulak ve çene eklemine darbe almak-Kulakta meydana gelen enfeksiyonlarde bu durumdan endişelenen kişiler tarafından merak ediliyor. Yüz felci yüz kaslarının çalışmamasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle kolaylıklar fark edilebilir. Yüz felci belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;-Kaşları hareket ettirmede zorluk yaşamak ve kaşları çatmak için çaba sarf etmek-Göz kapatmada zorluk yaşamak-Göz yaşı ve tükürük salgılarının çok daha fazla olması-Gülümsemede ağızın bir tarafının kayması-Tad almada zorluk yaşamakalanında uzman doktorlar tarafından belirlenir. Genellikle ciddi bir soruna bağlı olmayan yüz felci 3-4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir. İlk olarak yüz felci geçiren hastaya kortizon tedavisi uygulanır. Enfeksiyon veya travmaya bağlı olarak yüz felci ortaya çıktıysa farklı tedavi türleri tercih edilir. İyileşmeme durumu genellikle yüzde 1 veya yüzde 2 oranındadır. 6 ay içinde iyileşme gerçekleşmezse estetik operasyonlara başvurulabilir. Ayrıca bazı ameliyatlarla sinirler tedavi edilerek iyileşme sağlanabilir. Bu duruma neden olan bir tümörse ameliyatla alınarak yüz felcinin ortadan kalkması sağlanabilir. Ayrıca bazı botoks işlemleri ve enjeksiyonlar, fizik tedavi uygulamaları da bu konuda oldukça yardımcı tedavi araçları arasında yer almaktadır.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.