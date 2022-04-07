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CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç yıl önceki "İnanamayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile ilgili TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "Nerede traktörler" sorusunu yanıtlayan Özel, o cümlenin çarpıcı olsun diye yazıldığını ifade etti.

CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
Ekleme: 7.04.2022 - 00:08 Güncelleme: 7.04.2022 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

25 Mart 2019'da Twitter hesabından yaptığı 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' şeklindeki paylaşım ile ilgili açıklamada bulundu.

'ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK'

'Nerede traktörler?' sorusuna cevap veren Özel, 'Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık' ifadelerini kullandı. Özel, bu kampanyanın başarılı olduğunu belirtti.

CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık

TARIM POLİTİKALARINDAN MEMNUN MU?

Aydın'da traktör sayısının 38 binden 42 bine yükseldiği, 2002'de ise Türkiye'de 1 milyon 100 binden 1 milyon 800 bine yükseldiği anımsatılan Özel, bu sözlerinden hükümetin tarım politikasını da beğendiği sonucunun çıkarılabileceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

'Keşke çıkarabilsek. Bizim tarım politikalarından memnunuz derlerse çıkarırız. Tarım kanununda değişiklik yapıldı. Çiftçiye yüzde 1'i dağıtılacak dediler. Yüzde 22'ler seviyesinde devam ediyor.

5 katını hak ediyor ama o desteği almıyor. Genel yönetimin yani AK Parti'nin tarım politikalarından memnunlarsa ben haksız olurum. Her yerde şikayet duyuyorum. Gübre fiyatları 3-4'e katlandı. 3'te 1 randımana razı olacağız. gübre alamıyoruz dediler.'

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CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
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