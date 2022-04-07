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CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri, Kartal sahilinde çay satan engelli seyyar satıcıyı darbetti. Engelli seyyar satıcı, kendisini darp eden zabıtaları şikayet etmek için zabıta müdürlüğüne gittiğinde burada tekrar zabıtalar tarafından darbedildi. Seyyar satıcı, farklı bir tarihte ailesiyle sahilde piknik yaptığı sırada kendisini darp eden zabıtalar ile karşılaştı. Seyyar satıcı bu sefer ailesinin yanında tekme tokat saldırıya uğradı.

Ekleme: 7.04.2022 - 13:29 Güncelleme: 7.04.2022 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Kartal sahilde çay satan engelli seyyar satıcı Yusuf Susuz ve seyyar satıcı bir arkadaşı, iddiaya göre geçtiğimiz aylarda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından farklı tarihlerde darp edildi.

Kendisini döven zabıta ekiplerini müdürlerine şikâyet etmek için zabıta müdürlüğüne giden Yusuf Susuz, Zabıta Müdürlüğünün içinde tekrar darp edildi. Darp raporu alan Susuz, kendisini döven zabıta ekiplerinden şikayetçi oldu. Olayın ardından farklı bir tarihte ailesi ile birlikte piknik yapmak için Kartal sahile giden Yusuf Susuz kendisini döven zabıta ekipleri ile karşılaştı.

Susuz'u gören zabıta ekipleri tekrar saldırdı. Yere yatırılan Susuz kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler aldı. Çocuklarının yanında zabıta ekiplerinin dövdüğü Yusuf Susuz yaşananlara isyan ederek yetkililerden yardım istedi.

CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!

'TELEVİZYONA ÇIKMA, SANA KİMSE DOKUNAMAZ DEDİLER'
Engelli seyyar satıcı Yusuf Susuz, 'Ben burada çay satıyorum. İki senedir buradayım. İki üç defa geldiler beni dövdüler. Aynı kişi, şimdi onunla mahkemelik oldum. Kaç defa geldiler benim motoruma izinsiz girdiler. Motorumda bulunan malzemelerimi aldılar. Ben defalarca gittim, bunların müdürüne durumu anlattım. Bana söz verdi. 'Sen televizyona çıkma, bundan sonra ben bu görevin başındaysam kimse sana dokunamaz' dedi. Ben sözümde durdum, televizyona çıkmadım' dedi.

CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!

'VATANDAŞI DÖVMEKLE GÖREV OLMAZ'
Susuz, 'Ailemle burada oturmuştum çay içiyordum. Çocuğum da vardı. O beni döven kişi geldi. Çayımı döktü, çocuğumun çayını döktü. 'Sen burada piknik yapamazsın' dedi. Hatta benim çocuğumun psikolojisi de bozuldu. Çocuk ağladı. Oradan müdürüne gittim. Derdimi anlattım müdür bana dedi ki 'sen seyyar satıcısın sahilde ailenle oturup piknik yapamazsın'. Satış yaparsam gelip alırsın, ama satış yapmıyorum. Ailemle oturuyorum. Müdürle konuştuğum sırada orada bir tanesi müdürün yanında bana tekme attı. 

CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!

Göğsüme geldi. Ondan sonra topladılar beni dövdüler. İki tane güvenlik geldi beni onların elinden kurtardı. Güvenlikler beni dışarıya çıkarttı. Nizamiye çıkışına kadar zabıta müdürü diğer zabıtalarla beni kovaladılar.

Ambulans geldi, beni ambulans ile hastaneye götürdüler darp raporu aldım. Benden hariç başkalarını da dövdüler. Müdürlerine de söyledim, bana diyor ki 'görevini yapıyor'. Vatandaşı dövmekle görev olmaz. Kaç defa şikâyet ettim. İBB'ye dilekçe gönderdim, bu ekibe kimse bir şey demiyor. Geçimimi bununla sağlıyorum. İki tane çocuğum var. Evim kira. Kanun yoluyla da dilekçe verdim, yer istedim, vermediler. Kimse yardımcı olmuyor, ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Çocuğuma akşam ekmek götürüyorum. Ama her defasında gelip beni dövüyorlar. Ben hepsinden şikayetçiyim yetkililerden bu konuda yardım istiyorum 'dedi.

CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!

Öte yandan, engelli seyyar satıcının arkadaşı olan bir seyyar satıcının da zabıtalar tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
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CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!
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