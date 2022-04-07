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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!

İBB'nin 23-24 Şubat tarihlerinde İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!
Ekleme: 7.04.2022 - 09:44 Güncelleme: 7.04.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün su faturalarına bugün de ulaşıma zam yaptı.

Yapılan zammın ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB, görenleri şaşkına çeviren bir ödeme yaptı.

Flamenko dansçısına 400 bin lira ödendi
Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!

İBB sessiz kaldı
Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, 'Şu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir?' gibi eleştiriler geldi.

CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!

İhaleye ilişkin CHP'li İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!
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