CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün su faturalarına bugün de ulaşıma zam yaptı.Yapılan zammın ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB, görenleri şaşkına çeviren bir ödeme yaptı.Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, 'Şu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir?' gibi eleştiriler geldi.İhaleye ilişkin CHP'li İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.