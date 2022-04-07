Başkan Erdoğan'dan zincir marketlere denetim talimatı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı gündemdeydi. Erdoğan'ın, 'Dikkatle izliyoruz. Uluslararası diplomaside de sürekli bir görüşme trafiğimiz var. Türkiye'de liderler zirvesi yapılması konusunun olumlu ilerleyeceğini düşünüyorum' değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.KENDİMİZE YETER HALDEYİZErdoğan, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili olarak da 'Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın' talimatını verdi.Toplantıda bir kurmayın, NATO ile ilgili Fransa, Almanya gibi ülkelerin liderlerinin açıklamalarını hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'NATO NATO'dur, hâlâ güçlüdür' dediği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Akar'ın da Türkiye kıyılarına sürüklenme ihtimali bulunan mayınlarla ilgili, gemilerin seyir güvenliğinde sıkıntı olmadığını anlattığı öğrenildi.YAĞ, UN, ŞEKER, BEBEK BEZİ GİBİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI SABİTLENECEK Mİ? AK PARTİ 20 ÜRÜN İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIAK Parti kurmayları enflasyonla mücadele için bazı öneriler üzerinde çalışıyor. Önerilerden öne çıkanlar ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem.Enflasyon sepetinde yer alan dar gelirli vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem belirlenecek. Peki bu hangi ürünler olacak? Vatandaşlar şimdiden hangi ürünlerin fiyatları sabitlenecek, 20 ürün hangileri araştırmasına başladı.HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI SABİTLENECEK, 20 ÜRÜN HANGİLERİ?Bunların arasında yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer alması mümkün. Bu ürünlerin fiyatlarının yıl sonuna kadar raflarda sabitlenmesi gündemde olacak.SÜBVANSİYON FORMÜLÜ16 liraya satılması gereken ürünün rafta yıl boyunca 10 liraya satılması gündemde olacak. Aradaki 6 lirayı devlet üreticiye sübvansiyon yaparak zarar girmesini engelleyecek.Enflasyonla mücadeleye karşı da bir adım atılmış olacak. Zincir marketlerle de bu noktada görüşmelerin yapılması da gündemde olacak. Bu sistemin enflasyonun düşmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.Fiyatların sabitlenmesiyle vatandaşların bazı ürünlere karşı taleplerinin de yıl sonuna kadar önlenebileceği görüşü hakim.