  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kovid yoğun bakımları tek tek kapanıyor! Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı!

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayılarında neredeyse en düşük noktaya ulaşıldığını söyledi. Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden gelen fotoğraflar sevindirdi.

Ekleme: 6.04.2022 - 14:04 Güncelleme: 6.04.2022 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Kovid yoğun bakımları tek tek kapanıyor! Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı!Türkiye, Kovid yoğun bakım doluluk oranlarında, pandeminin başından bu yana belki de ilk kez en dip noktayı gördü. Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Kovid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Kovid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlatarak, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Kovid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" dedi. Kendi kliniklerinde de bir tane kritik durumdaki Kovid hastası kaldığına işaret eden Prof. Dr. Demirkıran, önemli açıklamalarda bulundu.

Kovid yoğun bakımları tek tek kapanıyor! Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı!

"KOVİD'E AYRILAN YOĞUN BAKIMLAR TEK TEK KAPATILIYOR"
Prof. Dr. Demirkıran, geçen yıl bu aylarda yoğun bakımlardaki hasta sayılarında ciddi bir artış görüldüğüne işaret ederek, "Hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibariyle kalan sadece bir Kovid-19 kritik hastamız var. Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ülke genelinde yoğun bakımlardan ulaşan sonuçlar da gerçekten ciddi anlamda düşüşü gösteriyor. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar. Biz çok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara doğru geçişler olduğunu öğreniyoruz" dedi.

Kovid yoğun bakımları tek tek kapanıyor! Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı!

"BU SÜRECE GELİNMESİNDE AŞININ ETKİSİ BÜYÜK"

Ağır hasta sayılarındaki azalmanın en önemli nedeninin aşılama politikası olduğunu da belirten Prof. Dr. Demirkıran, "Sağlık Bakanlığı'nın aşılama politikasını iyi bir şekilde yürütmüş olması, bize bu konuda çok ciddi yarar sağladı. Tedavilerdeki gelişmeler açısından ise ne iyi gelir diye düşünerek yaptığımız tedaviler oldu baştan beri, bütün dünyada da aynı şekilde gerçekleşti bu. Çok değişen bir durum olmadı. O yüzden aşılama çok önemliydi. Aşılamada oran arttıkça Kovid-19 hastalarının azalması da sağlandı. Şu anda vaka sayıları hala devam ediyor ama kritik noktaya gelmeleri daha düşük oranda artık. Aşılanması gereken yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar da (hatırlatma) aşılamalarını tamamladıkça ve buna özen gösterdikçe, sayılar beklendiği üzere aşağıya düşüyor" diye konuştu.

Kovid yoğun bakımları tek tek kapanıyor! Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı!

"YOĞUN BAKIMLARDA TRAVMA VAKALARI YENİDEN ARTTI"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi geçen yıl Cerrahpaşa'da da neredeyse tüm yoğun bakım yataklarının tamamen Kovid 19 hastalarına ayrıldığını belirten Prof. Dr. Demirkıran, artık Kovid hastalarının yerini, bekleyen planlı ameliyatlar sonrası hastalar ile son dönemde artan travma vakalarının doldurmaya başladığını söyledi. Demirkıran, "Dünyada da böyle oldu. Elektif dediğimiz planlı ameliyatlar ertelendi. Onlar beklemeye alındı. Acil hastalar dışında yoğun bakıma yatışlar durduruldu bir süre. Eve kapanma döneminde dışarı çıkışlar, hareketlilik azaldığı için, trafik kazaları bile azaldı ve onların yoğun bakım ihtiyacı da azalmış oldu. Biz de diğer hastanelerde olduğu gibi bir bölümümüzü Kovid dışı hastalara, bir bölümü de Kovid hastalarına ayırmıştık. Kovid dışı yoğun bakımımız yüzde 100 oranında doluluğa ulaştı. İhtiyacı olan hastalarımızı normal yoğun bakıma alabilmek için de Kovid azalmasından da yararlanarak tekrar bu ünitemizi de normal yoğun bakıma çeviriyoruz. Şu anda bu boş gördüğünüz yataklar, bugün itibarıyla diğer hastalarla dolacak. Şu anda (ameliyat için) sırada bekleyen 8 hastamız, biraz sonra bu yataklara gelmiş olacak. Kovid için ise daha küçük bir yoğun bakım ünitesini aktif tutacağız. Hastalar oldukça, orada bakmaya devam edeceğiz. Çok ilerlememiş kanser hastaları beklemeye alınmıştı pandemi döneminde. Şimdi onların operasyonları gerçekleşecek. Ayrıca çeşitli yandaş hastalıkları olan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı doğabilecek kritik durumdaki hastalar var. Pandemi hastaları bitmeye başladıkça, travma hastaları, kafa travmaları, trafik kazası, yaygın vücut travmaları gibi hastalar artmaya başladı. Pandemide yoğun bakımda olmayan bu hastaları tekrar yatırmaya başladık. Yoğun bakımların yatak sorunu, hiç bitmeyen bir sorun. Bunu ancak yaşayanlar bilir ve yoğun bakımın önemine dair pandemiden önce belki de bu kadar farkındalık yoktu. Pandemi, yoğun bakımın öneminin ortaya çıkmasını sağladı" şeklinde konuştu.
NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!
Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
PKK'nın orman yangını çıkarma talimatını itiraf etti: 10 bin liraya doğa katliamı! 'Otobana çıkın yaka yaka gidin'
Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi
İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı bugün tornistan yaptı
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!
FETÖ'nün 'kapalı girdap' sistemi deşifre oldu! 'Elit kadronun' faydalandığı Paralel Vergi Sistemi bile kurmuşlar
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Dünyanın en iyisi 'ATAK' atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı