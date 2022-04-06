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‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!

Hal’de aynı cins ürünlerde fiyat farkı 15 katı buldu. Domatesin en ucuzu 2.5 TL, en pahalısı 17 TL. Biberde fiyat 2 ila 30 TL arasında değişiyor. Keza salatalıkta da durum aynı. Üreticiler, “İhracat arttıkça makas açılıyor” diyor.

‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!
Ekleme: 6.04.2022 - 09:43 Güncelleme: 6.04.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!
Son dönemde marketlerde kilogramı 30 TL'yi geçen domates ve biber, 20 TL'yi geçen salatalık fiyatları vatandaşı çileden çıkardı. Büyük tepkilere yol açan fiyatların arka planını araştırdık. Türkiye'de örtü altı üretimin merkezi olan Antalya'da özellikle hal fiyatları arasındaki dengesizlik dikkat çekiyor.

Eskiden aynı cins ürünün iki kalitesi arasında fiyat farkı 2-3 TL'yi geçmezdi. Şimdi bu ürünlerin fiyatları arasındaki makas 15 kata yaklaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük yayımlanan hal fiyatlarına göre, halde en düşük dolmalık biber fiyatı 2 TL iken, en yüksek fiyat bunun 15 katı.

‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!

Yani 30 TL. Yine cin biberin en düşük fiyatı 15 TL. En yüksek fiyat ise bunun 4 katı. Sivri biber ve uç biberde de iki fiyat arasında uçurum var. Öyle ki, her iki üründe de en düşük fiyat 4 TL iken, en yüksek fiyat 30 TL'ye çıkıyor.

‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!

ARADAKİ MAKAS ÇOK AÇIK
Fiyatlar arasındaki uçurum domateste de görülüyor. Dökme domatesin kilogramını 2.5 TL'den de bulabiliyorsunuz, 16 TL'den de... Aynı şekilde çeri domatesin en düşük fiyatı 7 TL iken en yüksek fiyatı ise 35 TL.

‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!

Pembe domatesin en düşük fiyatı 4 TL iken bunun fiyatı da 25 TL'ye kadar yükseliyor. Benzer durum salatalıkta da var. 3 TL'den başlayan salatalıkta da fiyat farkı 4 katına kadar çıkıyor. Aynı cins üründe makas farkını sorduğumuz Antalya Hal Müdürü Osman Yılmaz, 'İç ve dış piyasada çok yüksek talep var.

Bugün kilogramı 90 TL'ye dahi satılan domates oldu halde. Özellikle ihracat çok güçlü. Fiyat arttıkça en kötü ürün dahi değerleniyor. O nedenle de makas açılıyor' dedi.

İHRACAT FİYATI ARTIRIYOR
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, halde aynı cins üründe bu kadar makas farkının olmaması gerektiğini söyledi. Fiyatlarda son dönemde yaşanan tırmanmayı üç ana nedene bağlayan Tavşan, 'Birincisi ihracat. Hem iç hem de dışarıdan çok yüksek talep var.

Böyle olunca içeride fiyat artıyor. Eğer arz artarsa fiyat artışı da frenlenir ancak havalar serin gidiyor. Hava koşulları nedeniyle hâlâ tarla ürünü gelişmedi. Sera ürünü üretiliyor. Bir de buna ürün maliyetlerindeki artış da eklenince seradan çıkış fiyatı artıyor' diye konuştu.

Antalya halinde domatesin kilogramının ortalama 15-20 TL olduğunu anlatan Tavşan, 'Bu fiyat nisan ayı için çok yüksek. Ancak dediğimiz gibi ihracat ve havaların serin gitmesi fiyatları artırıyor. Bu fiyat İstanbul'da 30 TL'yi geçiyor' ifadelerini kullandı.

ÜRÜN TAKİBİ DAHA İYİ YAPILMALI
Böyle durumlarda devletin müdahale edebileceğini anlatan Tavşan, 'Ürün takibi daha iyi yapılmalı. Biz ihracatın kısılmasını çok doğru bulmuyoruz ancak iç pazarda ürün yoksa gerekirse ihracatta da sınırlandırma gelebilir. Önceliğimiz kendi vatandaşımız olmalı' şeklinde konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4. toplantısının ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.
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