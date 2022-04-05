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Zelenskiy BM'ye seslendi: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne seslendi. Rus ordusunun Buça kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirten Zelenskiy, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor. Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy BM'ye seslendi: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor
Ekleme: 5.04.2022 - 18:14 Güncelleme: 5.04.2022 - 18:19 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy BM'ye seslendi: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor
Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rusya'nın Buça'da yaptıklarının DEAŞ'ın, yaptıklarından farkı yok. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana işlenmemiş en korkunç savaş suçlarının işlendiğini görüyoruz.

Sivillerin öldürüldüğünü, sığınakların havaya uçurulduğunu görüyoruz.

BM Şartı'nın birinci maddesini, teşkilatın barış koruma yükümlülüğünü, hatırlatıyorum size. Bu madde Rusya'nın ülkemizdeki eylemleriyle ihlal edildi.

Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada.

Buça gibi birçok yer var. Her şeyin sahte olduğunu, bunun kurgulandığını söyleyecekler ancak 2022 yılındayız, elimizde uygu görüntüleri var, şeffaf bir soruşturma istiyoruz.

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