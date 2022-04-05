İBB Erzak Kolisi Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? İBB Ramazan Kolisi Başvurusu Nereye Yapılır?

İBB Erzak Kolisi Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?



İBB Ramazan Kolisi Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?



Erzak Kolisinde Neler Var?



İBB Ramazan kolisi yardımı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak etti. İlçe belediyeleri ve muhtarlar tarafından yardıma ihtiyacı olan aileler belirlendi. Temel gıda ürünleri bulunan koliyi almak isteyenler ise başvurular hakkında araştırmalara başladı.vesoruları hakkında detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.İBB erzak kolisi yardımı başvurusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 150 bin ihtiyaç sahibine dağıtılacak olan koliler için vatandaşlar araştırmalara başladı. İçinde temel gıda ürünleri yer alan koliler muhtarlıklar ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenen ailelere dağıtılacak.İBB Ramazan kolisi yardımı başvurusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Sosyal Ekonomik Destek Programı ile başvurular değerlendirilecek. SEDEP adı verilen program sayesinde internet üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.İBB tarafından erzak kolisi yardımı yapılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İBB tarafından erzak kolisinin içeriği ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat genellikler erzak kolilerinin içinde bulunanlar arasında temel gıda maddeleri yer alıyor. 22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 2 lt Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 1 lt Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 gr Arbella Burgu Makarna, 500 gr Arbella Kalem Makarna, 500 gr Arbella Arpa Şehriye, 500 gr Arbella Tel Şehriye, 500 gr Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (381-410), 1 kg Reis Kırmızı Mercimek, 1 kg Reis Kuru Fasulye, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Ofçay Sevene Siyah Çay, 830 gr Tukaş Domates Salçası, 2 kg Reis Osmancık Pirinç, 500 gr Arbella İrmik, 750 gr Torku Küp Şeker, 51 gr Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba - Ezogelin, 180 gr Çokokrem Fındık Kreması, 50 gr Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi gibi ürünler erzak kolisinin içinde yer alıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.