Haldun Dormen Kimdir? Haldun Dormen Kaç Yaşında?

Haldun Dormen Kimdir?



Haldun Dormen birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Doğum günü kutlamasında dans ettiği görüntüler birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle usta tiyatrocu hakkında detaylar merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Haldun Dormen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Doğum gününde dans ettiği bir videonun yayılmasıyla birçok kişi usta tiyatrocuya hayran kaldı.sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Yaşına rağmen oldukça enerjik ve dinç gözüken Haldun Dormen hakkında detaylar merak ediliyor. Haldun Dormen 1928 yılında dünyaya geldi. Dedesi Kıbrıs’ta doğmuştur. Babaannesi ise Lübanlıdır. Babası ise Kıbrıs’a doğmuş ve eğitimini İngiltere’de tamamlamıştır. Kıbrıslı iş adamı Sait Ömer Bey ve paşa kızı Hatice Nimet rüştü Hanım’ın çocukları olarak 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Ailesinin İstanbul’a taşınmasının ardından Şişli 19 Mayıs İlkokulu’na başladı. Ardından sekiz yaşındayken bir kaza geçirdi. Bu kaza sol ayağını sakatlamasına neden oldu. Lise öğrenimini ise Robert Koleji’nden mezun olarak bitirmiştir.. İlk sahneye çıkışı ise 1951 senesinde Amerika’da oldu. 1955 yılında Beyoğlu Parmak Sokak’ın arkasında yer alan bir salonu Cep Tiyatrosu’nu, 1957 yılında ise Feriköy’de Dormen Tiyatrosu’nu kurdu. Haldun Dormen tiyatro oyunları ve projeleri şu şekilde sıralanabilir;1966, 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film & En İyi Senaryo "Bozuk Düzen"1967, 4. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi "Güzel Bir Gün İçin"1998, Devlet Sanatçısı2006, İstanbul Tiyatro Festivali, Onur Ödülü2014, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Onur Ödülü2014, 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Onur Ödülü2015, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri2017, YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü, Onur Ödülü2018, Rotary Türkiye, Meslek Hizmet Ödülü2018, 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Onur ÖdülüKaç Baba Kaçİkinin BiriDün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey OlduOnlar Ermiş MuradınaBit YeniğiŞahane DüğünBu Oyun Başka OyunKarma KarışıkPapaz KaçtıKantocuAmphitryon 2000Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)Zafer MadalyasıNice Yıllara (oyun)Yukarıda Biri mi VarKare AsBu Filmi GörmüştümArapsaçıKomik ParaMuhteşem İkiliSevgilime Göz Kulak OlBeşten YediyeHastalık HastasıNerdeyse KadınÇılgın SonbaharGünaydın Mr. WeillKaç Baba KaçBin Yıl Önce Bin Yıl SonraLüküs Hayatİkinin BiriHisseli Harikalar KumpanyasıGençliğin Tatlı sesiBir Kış MasalıGigiElden EleEvimizdeki HayatParamparçaAğa ile Uşağı MattiAlmanya'dan Bir Yar GelirŞahane Züğürtler (Tovarisch)Ayı MasalıAltın YumrukSokak Kızı İrmaSözde MeleklerMüfettişZafer MadalyasıÇikolata AskerBeş ParmakPapaz Kaçtı