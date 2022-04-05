Haldun Dormen Kimdir? Haldun Dormen Kaç Yaşında?
Haldun Dormen birçok kişi tarafından merak ediliyor. 94 yaşına basan Dormen'in dans ettiği görüntüler oldukça dikkat çekti. Peki, Haldun Dormen kimdir? Haldun Dormen kaç yaşında? Haldun Dormen hayatı nasıl? İşte merak edilenler...
Haldun Dormen birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Haldun Dormen kimdir ve Haldun Dormen kaç yaşında soruları yer aldı. Doğum günü kutlamasında dans ettiği görüntüler birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle usta tiyatrocu hakkında detaylar merak edildi. Haldun Dormen kimdir ve Haldun Dormen kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Haldun Dormen Kimdir?
Haldun Dormen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Doğum gününde dans ettiği bir videonun yayılmasıyla birçok kişi usta tiyatrocuya hayran kaldı. Haldun Dormen kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Yaşına rağmen oldukça enerjik ve dinç gözüken Haldun Dormen hakkında detaylar merak ediliyor. Haldun Dormen 1928 yılında dünyaya geldi. Dedesi Kıbrıs’ta doğmuştur. Babaannesi ise Lübanlıdır. Babası ise Kıbrıs’a doğmuş ve eğitimini İngiltere’de tamamlamıştır. Kıbrıslı iş adamı Sait Ömer Bey ve paşa kızı Hatice Nimet rüştü Hanım’ın çocukları olarak 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Ailesinin İstanbul’a taşınmasının ardından Şişli 19 Mayıs İlkokulu’na başladı. Ardından sekiz yaşındayken bir kaza geçirdi. Bu kaza sol ayağını sakatlamasına neden oldu. Lise öğrenimini ise Robert Koleji’nden mezun olarak bitirmiştir.. İlk sahneye çıkışı ise 1951 senesinde Amerika’da oldu. 1955 yılında Beyoğlu Parmak Sokak’ın arkasında yer alan bir salonu Cep Tiyatrosu’nu, 1957 yılında ise Feriköy’de Dormen Tiyatrosu’nu kurdu. Haldun Dormen tiyatro oyunları ve projeleri şu şekilde sıralanabilir;
Ödülleri
1966, 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film & En İyi Senaryo "Bozuk Düzen"
1967, 4. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi "Güzel Bir Gün İçin"
1998, Devlet Sanatçısı
2006, İstanbul Tiyatro Festivali, Onur Ödülü
2014, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Onur Ödülü
2014, 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Onur Ödülü
2015, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri
2017, YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü, Onur Ödülü
2018, Rotary Türkiye, Meslek Hizmet Ödülü
2018, 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Onur Ödülü
Yönettiği bazı tiyatro oyunları
Kaç Baba Kaç
İkinin Biri
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu
Onlar Ermiş Muradına
Bit Yeniği
Şahane Düğün
Bu Oyun Başka Oyun
Karma Karışık
Papaz Kaçtı
Kantocu
Amphitryon 2000
Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)
Zafer Madalyası
Nice Yıllara (oyun)
Yukarıda Biri mi Var
Kare As
Bu Filmi Görmüştüm
Arapsaçı
Komik Para
Muhteşem İkili
Sevgilime Göz Kulak Ol
Beşten Yediye
Hastalık Hastası
Nerdeyse Kadın
Çılgın Sonbahar
Günaydın Mr. Weill
Kaç Baba Kaç
Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra
Lüküs Hayat
İkinin Biri
Hisseli Harikalar Kumpanyası
Gençliğin Tatlı sesi
Bir Kış Masalı
Gigi
Elden Ele
Evimizdeki Hayat
Paramparça
Ağa ile Uşağı Matti
Almanya'dan Bir Yar Gelir
Şahane Züğürtler (Tovarisch)
Ayı Masalı
Altın Yumruk
Sokak Kızı İrma
Sözde Melekler
Müfettiş
Zafer Madalyası
Çikolata Asker
Beş Parmak
Papaz Kaçtı