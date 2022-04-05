CHP'li Esenyurt Belediyesi çocukları ağlattı! Çocukların çek çek arabalarına el konuldu

CHP'li Esenyurt Belediyesi ekipleri, küçük yaştaki çocukların atık toplamasınınönüne geçebilmek için çalışma başlattı.Ekiplerin durdurduğu ve çek çek arabalarına el koyduğu çocuklar uzun süre gözyaşı döktü.Çocukların zabıta görevlilerine çek çek arabalarını geri vermeleri yolundaki yakarışları sonuç vermedi.Çevredekilerin tepkisine neden olan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.