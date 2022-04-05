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Benfica Liverpool Maçı Ne Zaman? Benfica Liverpool Maçı Saat Kaçta?

Benfica Liverpool maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de Benfica Liverpool maçı ne zaman sorusu oldu. Peki, Benfica Liverpool maçı ne zaman? Benfica Liverpool maçı saat kaçta? Benfica Liverpool maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.04.2022 - 13:39 Güncelleme: 5.04.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Benfica Liverpool Maçı Ne Zaman? Benfica Liverpool Maçı Saat Kaçta?
Benfica Liverpool maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Benfica Liverpool maçı ne zaman ve Benfica Liverpool maçı saat kaçta sorusu yer alıyor. Futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Benfica Liverpool maçı ne zaman ve Benfica Liverpool maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Benfica Liverpool Maçı Ne Zaman?


Benfica Liverpool maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Benfica Liverpool maçı ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Karşılaşma bugün 22.00’da başlayacak. EXXEN platformu üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Benfica Liverpool Maçı Ne Zaman? Benfica Liverpool Maçı Saat Kaçta?

Benfica Liverpool Maçı Muhtemel İlk 11leri


Benfica Liverpool maçı muhtemel ilk 11’leri de oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen futbolseverler karşılaşmada forma giyecek isimleri araştırmaya başladı. En sık aratılanlar arasında Benfica Liverpool maçı muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer alıyor. Benfica Liverpool maçı muhtemel ilk 11’leri şu şekilde sıralanabilir;

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Mario, Weigl, Everton; Nunez, Yaremchuk


Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Jota, Mane, Diaz


Benfica Liverpool Maçı Ne Zaman? Benfica Liverpool Maçı Saat Kaçta?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de bugün hangi maçlar var sorusu oldu. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer liglerde yer alan karşılaşmalar da yakından takip ediliyor. 5 Nisan maç programı şu şekilde sıralanabilir;

13:00
Suwon - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:30
Daegu - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
Jeju United - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

. 19:30
Hamburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00
Orgryte - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Cremonese - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:00
Pordenone - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:00
Reggina - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:00
Spal - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

. 20:00
Ternana - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:00
Al Ain - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

21:00
Khorfakkan - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV,

21:45
Preston - Blackpool
İngiltere Championship
Bein Sports 4

22:00
Benfica - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen

. 22:00
Manchester City - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
.
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