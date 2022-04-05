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Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması

Türkiye İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeği konuşuyor. Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Ekleme: 5.04.2022 - 21:41 Güncelleme: 5.04.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Pendik'te boş bir araziye terkedilmiş olarak bulunan Nisa Mihriban bebek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir çocuk yuvasında koruma altına alınmıştı.

Nisa bebek burada sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Nisa bebeğin yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleştiği belirtildi.

Olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, idari soruşturma başlattı.

Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN NİSA BEBEK İÇİN PAYLAŞIM: HAYATİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Gelişmeler üzerine bir paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, yuvaya teslim edilen bebeğin hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, Nisa'yı evlat yerine koyan herkes adına üzgün olduklarını belirtti.

Bakan'ın paylaşımı şöyle:

'ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz.'
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
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