Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!

İstanbul Esenyurt'ta dün saat 19.30 sıralarında, meydana gelen olayda Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay'ın yanına geldi.SON DAKİKA HABERİ: KADER GÖKÇE'Yİ ÖLDÜRMÜŞTÜAlpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti.Çay, ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.Gökçe ve Çay, kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti.SABIKASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİKader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip, boşandığı ve "Tehdit" suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.'KUZENİMİ RAHATSIZ EDİYORDU'Gelen son dakika bilgisine göre ise 23 yaşındaki Kader Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Gökçe'nin cenaze namazının Güngören'deki Uhut Camii'nde kılınacağı öğrenildi.Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, şöyle konuştu: Başımızdan böyle kötü bir olay geçti. Bu ülkede bu son bulmuyor. İnsanlar sadece kendi başına gelince durumun ciddiyetini anlıyor. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim. Yapacak söyleyecek bir şey yok. Kişiyi tanımıyorum. Kuzenimi rahatsız ettiğini, mahkemeye savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. O da olmayınca... Önceden ilişkileri olmuştu. Anlaşamayınca ısrar etti... Son çareyi de böyle bir şeyle buldu...NE OLMUŞTU?Alpaslan Çay, Haramidere Sanayi metrobüs durağında üst geçit merdivenlerden inen genç kadını zor kullanarak ara sokağa götürdü.116. sokakta tabancasıyla Kader Gökçe'nin boynuna ateş eden Alparslan, aynı silahla kendini başından vurdu.Ağır yaralanan Kader G. hastanede hayatını kaybetti. Alparslan Ç.'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metrobüs üst geçidinde bekleyen şüphelinin, merdivenlerden inen kadına saldırması ve ara sokağa götürmesi yer alıyor.