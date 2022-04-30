  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: O elektriği kim kesti? Hala cevap bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürüttüğünü söyledi. Bakan Dönmez, "Ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saatlerinde o elektriği kim kesti? Bunu kendilerine sorduk, hala da cevap bekliyoruz." diye konuştu.

Ekleme: 30.04.2022 - 22:07 Güncelleme: 30.04.2022 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: O elektriği kim kesti? Hala cevap bekliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

"Sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saati elektrikleri kim kesti?"
Dönmez, şu aralar ana muhalefetin liderinin yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürüttüğünü söyleyerek, "Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik.' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'Elektrikleri 4 aydır kesik.' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saatlerinde o elektriği kim kesti? Bunu kendilerine sorduk, hala da cevap bekliyoruz. Ziyaretten sonra da o elektriği kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul'da bir evi daha ziyaret etti, bakalım oradan da ne çıkacak?" diye konuştu.

Bunların derdinin milletin derdini, milletin gündemini konuşmak olmadığını belirten Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, kimleri al aşağı edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz zahirin arkasındaki batını görür. Böyle oyunlara asla prim vermez. Siz isteseniz de istemeseniz de büyük ve güçlü Türkiye olacak. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak. Dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek. Bizler de bu uğurda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz inşallah."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor
İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu
Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi
Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
30 Nisan koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız
PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Rusya açık açık tehdit etmişti! Kritik açıklama: 12 Mayıs'ta duyuracaklar
Kırklareli'ndeki Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! Yılda 128,3 milyon lira tasarruf
Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!
Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez
Tuzla'daki patlama: Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk yorumu: Twitter'ı satın almış olabilir ama...
Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili yanıt: Garo Paylan ilk önce gidip buraları ziyaret etsin
Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Biz gerçek Türkiye dostuyuz
KOBİ'lere destek miktarı arttı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu

KOBİ'lere destek miktarı arttı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu

Dünya panikte! Çocukları bu gıdalardan uzak tutun

Dünya panikte! Çocukları bu gıdalardan uzak tutun

Niğde'de korkunç cinayet! Arkadaş katili oldu... Cesedi bıraktı, aracı yaktı

Niğde'de korkunç cinayet! Arkadaş katili oldu... Cesedi bıraktı, aracı yaktı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 günde başaracak...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 günde başaracak...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı! 'Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı! 'Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu'