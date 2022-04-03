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Neşeli Günler Konusu Nedir? Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?

Neşeli Günler filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neşeli Günler ne zaman çekildi sorusu yer alıyor. Peki, Neşeli Günler ne zaman çekildi? Neşeli Günler konusu nedir? Neşeli Günler oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.04.2022 - 10:53 Güncelleme: 3.04.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Neşeli Günler Konusu Nedir? Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?
Neşeli Günler filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neşeli Günler konusu nedir ve Neşeli Günler ne zaman çekildi soruları yer alıyor. Film turşuculuk yapan bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor. Neşeli Günler konusu nedir ve Neşeli Günler ne zaman çekildi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Neşeli Günler Konusu Nedir?


Neşeli Günler konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neşeli Günler konusu nedir sorusu yer alıyor. Filmde Kazım Efendi ve Saadet Hanım turşuculuk yapmaktadırlar. Altı çocuklarıyla birlikte güzel bir yaşam sürdürmektedirler. Sürekli tartışan bu çift bir gün yine turşunun sirkeli suyla mı limonlu suyla mı yapılacağı hakkında tartışırlar. Çift bu kavga sebebiyle ayrılır. Saadet Hanım evi terk eder ve üç çocuğunu da yanına alır. Kardeşler yıllar sonra birbirlerini bulurlar. Kardeşler birbirleriyle görüşmek ister fakat iki dargın çift bu duruma engel olmaktadır.


Neşeli Günler Konusu Nedir? Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?

Neşeli Günler Oyuncuları


Neşeli Günler oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neşeli Günler Oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Unutulmaz Yeşilçam filmleri arasında yer alan bu filmin başrollerinde usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit yer alıyor.

Oyuncular

Münir Özkul - Kazım Efendi

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Halis Bey

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikâh Memuru

Nuri Tuğ - Kamil

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin

Cevdet Azrıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı


Neşeli Günler Konusu Nedir? Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?


Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?


Neşeli Günler ilmiyle ilgili olarak en sık aratılan sorulardan biri de Neşeli Günler ne zaman çekildi ve Neşeli Günler nerede çekildi soruları oldu. Film hakkında detayları merak eden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Neşeli Günler filmi 1978 senesinde gösterime girdi. 26 gün içerisinde filmin tüm çekimleri bitti. Filmdeki çiftin işlettiği dükkan İstanbul Beyoğlu’nun Cihangir semtinde yer almaktadır. Günümüzde halen turşucu dükkanıdır. Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı , Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi ve Üsküdar'ın İcadiye semtinde çekimler gerçekleştirildi.

Neşeli Günler oyuncuları kimler ve Neşeli Günler ne zaman çekildi sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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