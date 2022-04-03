Neşeli Günler Konusu Nedir? Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?

Neşeli Günler filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neşeli Günler ne zaman çekildi sorusu yer alıyor. Peki, Neşeli Günler ne zaman çekildi? Neşeli Günler konusu nedir? Neşeli Günler oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Neşeli Günler Konusu Nedir?



Neşeli Günler Oyuncuları



Neşeli Günler filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Film turşuculuk yapan bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Neşeli Günler konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Filmde Kazım Efendi ve Saadet Hanım turşuculuk yapmaktadırlar. Altı çocuklarıyla birlikte güzel bir yaşam sürdürmektedirler. Sürekli tartışan bu çift bir gün yine turşunun sirkeli suyla mı limonlu suyla mı yapılacağı hakkında tartışırlar. Çift bu kavga sebebiyle ayrılır. Saadet Hanım evi terk eder ve üç çocuğunu da yanına alır. Kardeşler yıllar sonra birbirlerini bulurlar. Kardeşler birbirleriyle görüşmek ister fakat iki dargın çift bu duruma engel olmaktadır.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neşeli Günler Oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Unutulmaz Yeşilçam filmleri arasında yer alan bu filmin başrollerinde usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit yer alıyor.

Oyuncular









Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?

Münir Özkul - Kazım EfendiAdile Naşit - Saadet HanımŞener Şen - ZiyaMürüvvet Sim - Sıdıka HanımAyşen Gruda - NilgünAhmet Sezerel - UğurOya Aydoğan - Zeynepİhsan Yüce - Nazif EfendiAli Sururi - Halis BeyGülşen Gürsoy - MehtapFeridun Şavlı - YaşarAhmet Arıman - ÖmerYaman Coşkun - AhmetTamer Şahin - MehmetNecati Aslan - TuncaySelim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adamEkrem Dümer - KomiserDoğu Erkan - Uğur'un AnnesiYaşar Şener - Nikâh MemuruNuri Tuğ - KamilGökhan Mete - Ahmet'in Patronu HüseyinCevdet Azrıkan - Mehtap'ın 8. Erkek ArkadaşıNeşeli Günler ilmiyle ilgili olarak en sık aratılan sorulardan biri devesoruları oldu. Film hakkında detayları merak eden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Neşeli Günler filmi 1978 senesinde gösterime girdi. 26 gün içerisinde filmin tüm çekimleri bitti. Filmdeki çiftin işlettiği dükkan İstanbul Beyoğlu’nun Cihangir semtinde yer almaktadır. Günümüzde halen turşucu dükkanıdır. Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı , Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi ve Üsküdar'ın İcadiye semtinde çekimler gerçekleştirildi.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.