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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’e bırakılan mayınların yarattığı tehdit devam ediyor. Kontrolden çıkarak Türkiye’ye ve Romanya’ya ilerlemeye başlayan mayınlar tehlikeye neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda görülen mayın, SAS timleri tarafından başarılı bir şekilde imha edilmişti. Romanya’da da görülen mayınlar sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, "Kopan Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var" açıklamasında bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı mayınların etkisiz hale getirilme anlarını yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
Ekleme: 3.04.2022 - 11:42 Güncelleme: 3.04.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'e bırakılan mayınların yarattığı tehdidi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda görülen mayın, SAS timleri tarafından başarılı bir şekilde imha edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edilme anlarını paylaştı. 

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...

İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...

İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu. Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...

BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE İMHA EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, 'Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor.' notuyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...

MAYINLAR NEREDEN GELİYOR?

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınlar, büyük risk oluşturuyor.
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
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