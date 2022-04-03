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Beyaz Gazete
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Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor

Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katar’a hayvan ihraç edildiği iddiasına değinerek “Kemal Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor” dedi.

Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor
Ekleme: 3.04.2022 - 16:06 Güncelleme: 3.04.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor
Beyaz TV de yayınlanan Akılda Kalsın isimli programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar'a hayvan ihraç edildiği iddiasına değinerek “Kemal Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor” dedi.

Yalan söylemenin Kılıçdaroğlu'nun hayatının doğal bir hali olduğunu dile getiren Dağ, “Yalanları yüzüne söylenmesine karşın yüzünde bir kızarma da yok” diyerek sözlerine şöyle devam etti; söylediklerinin vatandaş nezrinde de bizim nezrimizde de bir anlamı kalmıyor. Tanıtım medya başkanı olarak ‘muhalefet ne söylüyor' diye takip ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı her gün yeni bir yalan ortaya koyuyor. En son yalanı da bu, bakalım bu hafta grup toplantısında hangi yalanı söyleyecek hep beraber göreceğiz.”

Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor

İBB SADECE 16 MİLYON İSTANBULLUNUN HAKKINA GİRMEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 112 adet çınar ağacını kesmesine de değinen Hamza Dağ, belediyenin yangından mal kaçırırcasına bir gecede ağaçları kestiğini söyleyerek “Benim bile İstanbul'da çok az bulunmama rağmen orada hatıram var. Ora sadece İstanbul'da yaşayanların hatıralarının olduğu bir yer değil. Orada birçok vatandaşımızın hatırası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 112 ağacı kesmek suretiyle sadece 16 milyon İstanbullunun hakkına girmiş olmuyor, 84 milyon vatandaşın hakkına girmiş oluyor. Peki her konuda açıklama yapan sanatçılar bir kelam ettiler mi, etmediler dedi.
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Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor
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