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Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!

Pandemi sonrası çarkları yeniden hareket geçiren dünyada en büyük sorun enerji oldu. Dünyada hızla artan enerji talebine paralel enerji fiyatları tavan yaptı. Salgın sonrası artan talep küresel anlamda doğal gaz fiyatlarını yükseltti. Fiyatlar 2021 ortalamasında bir önceki yıla göre yüzde 324 arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise doğalgaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 384 yükseldi. Yani neredeyse 5'e katlandı.

Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!
Ekleme: 3.04.2022 - 09:51 Güncelleme: 3.04.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!
2021 Ocak'ta Avrupa'daki doğalgaz ticaret merkezlerinde 120 dolar olan doğalgazın 1.000 metreküpü 2022'ye girerken, yaklaşık 12 kat artarak 1.400 dolar seviyesine ulaştı. Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında da küresel çapta emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş doğalgaz fiyatlarında da ilave artışlara neden oldu.

Avrupa başkentlerinde bir metreküp doğalgazın tüketici fiyatlarında Ocak 2021-Ocak 2022 kıyaslaması yapıldığında, Berlin'de 0.6724 eurodan yüzde 266 artışla 2.461 euroya (10.92 TL'den 39.96 TL'ye), Londra'da 0.4660 eurodan yüzde 155 artışla 1.1929 euroya (7.57 TL'den 19.37 TL'ye), Madrid'te 0.7522 eurodan yüzde 90 artışla 1.4268 euroya (12.21 TL'den 23.16 TL'ye), Sofya'da 0.5607 eurodan yüzde 97 artışla 1.1066 euroya (9.10 TL'den 17.96 TL'ye) çıktı. Türkiye'de ise Ocak 2021'de 2.03 TL olan doğalgazın metreküp fiyatı Ocak 2022'de 2.74 TL'ye Nisan 2022'de 3.6778 liraya yükseldi.

EN UCUZU TÜRKİYE'DE KULLANILIYOR
Türkiye, doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı bir ülke. Doğalgaz küresel anlamda fiyatların belirlendiği bir emtia olmasına rağmen Avrupa ülkeleri arasında en ucuz doğalgaz Türkiye'de tüketiliyor.

Türkiye ise küresel artışları vatandaşa en az yansıtmak için çok ciddi bir sübvansiyon uyguluyor. Sadece 2021'de doğalgaza 80 milyar liralık bir sübvansiyon yapıldı. Bu da hane halkının tüketimi dikkate alındığında yüzde 80'leri bulmakta.

Başka bir ifadeyle bir eve 100 liralık fatura gelmesi gerekirken 20 liralık fatura geldi. Kalan 80 lira hükümet tarafından karşılandı. Son yapılan düzenlemeyle ise yılda ortalama 1.000 metreküp tüketen bir konutun doğalgaz faturasının yaklaşık 11.800 TL olması gerekirken bunun 8.168 TL'sini devlet, 3.631 lirasını vatandaş ödeyecek.

Buradaki sübvansiyon oranı ise yüzde 70 seviyesinde. Küresel anlamda fiyatların istikrar kazanması ve gelecek yıl Karadeniz gazının devreye girmesiyle vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.
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