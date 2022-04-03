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CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale’de belediyeye ait hayvan barınağında açlıktan birbirine yiyen köpekler için harekete geçti. Müdürlük, alınan karar gereği Çanakkale Belediyesi’nin himayesinde olan köpeklere el koydu. Morpati Derneği tarafından Lapseki Hayvan Barınağı’nda ziyaret edilen köpekler çocuklar gibi şendi.

CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı
Ekleme: 3.04.2022 - 14:15 Güncelleme: 3.04.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı
Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anların, hayvan severler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan olayda sevindiren bir gelişme yaşandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi inisiyatifinde olan köpeklere el koydu.

LAPSEKİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Morpati Derneği'nin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayeti üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, köpekleri yediemin (birden çok kimse arasında hukuksal durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya değin emanet olarak bırakıldığı kişi) olarak Çanakkale Belediyesi'nin elinden aldı. Köpekler bir hayvanseverin genel müdürlüğe yapılan başvuru sonrası Lapseki Hayvan Barınağı'na geçici süreliğine teslim edildi.

CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı

KAFESLERE GİRDİLER

Köpekleri ziyaret eden Morpati Derneği üyeleri Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın "Kafese girseniz bu köpekler sizi de yer" söyleminin aksine köpekleri kafeslerinde ziyaret edip, hayvanlarla vakit geçirdi. Dernek Başkanı Emine Ün, "O gün o köpekler aç ve susuzluktan birbirlerini yemişler. Bu köpekler için toplumda yanlış bir algı var. Başı okşanan, sevilen her köpek kuyruğunu sallar. "Kafese girseniz sizi bile yer" denilen köpekler şimdi mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Köpekler o kadar çaresiz kalmış ki açlıktan birbirine saldırmışlar. Şuan çok mutluyuz. Köpekler gerçek bir yuvaya kavuştu. Biz onları gördük mutlu olduk onlar da bizi. Araçta altta kalan yavrumuzun göğüs kısmında yaraları var, ama hayati bir tehlikesi yok ve tedavisi devam ediyor" dedi.

CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı

SİYASETE BAĞLAMAK İSTENİYOR

Köpeklerin taşınırken yaşanan diğer vahşete de değinen Dernek Başkanı Ün, "O köpekler taşınırken önlem alınmalıydı. İlk vahşetten dersler çıkarılmayıp, hayvanları başlarından atmak istemişler ki bu tablo ortaya çıkmış. Şimdi işi siyasete dökmeye çalışıyorlar. Şu çok açık olarak bilinsin ki Çanakkale Morpati Derneği ki hiçbir siyasi düşünce ve platformda yer almamaktadır, alması da düşünülemez. Çanakkale Morpati Derneği sadece hayvan haklarını savunan bir yapı ile hareket etmektedir ve bu doğrultuda hayvan haklarını hiçe sayan, görevini yapmayan, yapmamakta direnç gösteren Çanakkale Veteriner İşleri Müdürlüğü hakkında yaptığımız şikâyetlerimiz ve girişimlerimiz en nihayetinde sonuçsuz kalmamış ve kamuoyuna da yansıdığı gibi hukuki süreç başlamıştır. Çanakkale Morpati Derneği olarak hayvanların yaşam hakkı, refahı ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları ile ilgili mücadelemiz hayvanların yaşam hakkını yok sayan tüm kurum ve kişilerle devam edecektir." diye konuştu.
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CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı
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