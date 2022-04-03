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Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

Bursa'da yüzyıllardır Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

Ekleme: 3.04.2022 - 13:19 Güncelleme: 3.04.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

Nüfusu yaklaşık 15 bin olan Emirsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşların 'pilava pilava' diye seslenerek sahura uyandırıldığını belirten Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, şunları söyledi:

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

''Ramazan ayında Emirsultan Mahallesi'nde kesinlikle davul çalınmıyor. Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı ve peygamber torunu olduğu için mahallemizde kesinlikle davul çalınmamakta. Mahalle sakinlerimizi davulcularımız sahura ''pilava pilava' diyerek zile basarak kaldırmaktadır. Vatandaşımız da Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Bu yüzyıllardır böyle giden bir olay. Bir sonraki nesillerimizde saygıdan dolayı bu geleneği devam ettireceklerine inanıyorum.'

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor

Mahalle sakinlerinden Şerafettin Torun, ''Yüzyıllardan beri olan bu gelenek atalarımızdan dedelerimizden gelen bir gelenek. Burada davul çalınmaz, vatandaşlar 'pilava pilava' diyerek zillerine basarak uyandırılır. Peygamber efendimizin torunu yatıyor burada, ona saygıdan dolayı davul çalınmaz. Eskilerden beri bu gelenek sürüyor. Mahallemize yeni taşınanlar için de bu durumun esprisi var. Davulcularımız pilava pilava dediği zaman yeni taşınanlar tencerelerini alarak aşağıya iniyorlar. Sonradan 'pilava pilava' denmesinin gerçeğini öğreniyorlar'' diye konuştu.
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