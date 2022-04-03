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Ankaraspor - Çorum FK Maçı Ne Zaman? Ankaraspor - Çorum FK Maçı Saat Kaçta?

Ankaraspor - Çorum FK maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman? Ankaraspor - Çorum FK maçı saat kaçta? Ankaraspor - Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.04.2022 - 13:25 Güncelleme: 3.04.2022 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Ankaraspor - Çorum FK Maçı Ne Zaman? Ankaraspor - Çorum FK Maçı Saat Kaçta?
Ankaraspor - Çorum FK maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman ve Ankaraspor - Çorum FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman ve Ankaraspor - Çorum FK maçı maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Ankaraspor - Çorum FK Maçı Ne Zaman?


Ankaraspor - Çorum FK maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman ve Ankaraspor - Çorum FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Futbolseverler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Karşılaşma bugün saat 14.00’da başlayacak. Çorum Time Youtube kanalından canlı bir şekilde maçı takip edebilirsiniz.


Ankaraspor - Çorum FK Maçı Ne Zaman? Ankaraspor - Çorum FK Maçı Saat Kaçta?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak diğer maçlar da merak ediliyor. Evde futbol keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte 3 Nisan Pazar maç takvimi;

19:00 Sampdoria – Roma İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus

19:00 Aalborg – Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner

19:00 Panathinaikos – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

19:00 Sochi – Zenit Rusya Premier Lig Bilyoner

19:00 Aalesund – Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Haugesund – Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Jerv – Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Odds BK – Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Sarpsborg 08 – Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:15 Eibar – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner

Ankaraspor - Çorum FK Maçı Ne Zaman? Ankaraspor - Çorum FK Maçı Saat Kaçta?

19:15 Huesca – Almeria İspanya La Liga 2 Bilyoner

19:30 Granada – Rayo Vallecano İspanya La Liga Spor Smart 2, Smart Spor 2

19:30 Valencia – Cadiz İspanya La Liga CBC Sport, Smart Spor HD, Spor Smart

19:30 Anderlecht – Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 4

20:00 Moreirense – Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner

20:00 Olympiakos – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

20:00 Toluca – Puebla Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner

20:00 Viktoria Plzen – Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner

20:30 Ankaragücü – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Bein Sports Max 1

20:30 Altınordu – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:30 Trabzonspor – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Osijek – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner

20:30 Shakhtyor Soligorsk – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner

21:00 Bodo Glimt – Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

21:00 Deinze – RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner

21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner

21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner

21:45 PSG – Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 2

21:45 Juventus – Inter İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

22:00 Barcelona – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, Spor Smart

22:00 Genk – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner

22:00 Huachipato – Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner

22:00 Palmeiras – Sao Paulo Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner

22:30 Sporting Lisbon – Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner

23:00 Grau – Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner

23:00 Al Ahly – Al Hilal CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner

23:30 Portland Timbers – LA Galaxy 2 MLS Bilyoner

23:30 U. Deportes – ADT Tarma Peru Primera-Apertura Bilyoner

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