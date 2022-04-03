Ankaraspor - Çorum FK Maçı Ne Zaman? Ankaraspor - Çorum FK Maçı Saat Kaçta?
Ankaraspor - Çorum FK maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman? Ankaraspor - Çorum FK maçı saat kaçta? Ankaraspor - Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Ankaraspor - Çorum FK maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman ve Ankaraspor - Çorum FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman ve Ankaraspor - Çorum FK maçı maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Ankaraspor - Çorum FK Maçı Ne Zaman?
Ankaraspor - Çorum FK maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman ve Ankaraspor - Çorum FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Futbolseverler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Karşılaşma bugün saat 14.00’da başlayacak. Çorum Time Youtube kanalından canlı bir şekilde maçı takip edebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak diğer maçlar da merak ediliyor. Evde futbol keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte 3 Nisan Pazar maç takvimi;
19:00 Sampdoria – Roma İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus
19:00 Aalborg – Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner
19:00 Panathinaikos – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
19:00 Sochi – Zenit Rusya Premier Lig Bilyoner
19:00 Aalesund – Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
19:00 Haugesund – Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
19:00 Jerv – Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
19:00 Odds BK – Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
19:00 Sarpsborg 08 – Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
19:15 Eibar – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
19:15 Huesca – Almeria İspanya La Liga 2 Bilyoner
19:30 Granada – Rayo Vallecano İspanya La Liga Spor Smart 2, Smart Spor 2
19:30 Valencia – Cadiz İspanya La Liga CBC Sport, Smart Spor HD, Spor Smart
19:30 Anderlecht – Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 4
20:00 Moreirense – Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner
20:00 Olympiakos – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
20:00 Toluca – Puebla Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
20:00 Viktoria Plzen – Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner
20:30 Ankaragücü – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Bein Sports Max 1
20:30 Altınordu – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:30 Trabzonspor – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Osijek – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
20:30 Shakhtyor Soligorsk – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
21:00 Bodo Glimt – Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
21:00 Deinze – RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
21:45 PSG – Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
21:45 Juventus – Inter İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport
22:00 Barcelona – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, Spor Smart
22:00 Genk – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
22:00 Huachipato – Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner
22:00 Palmeiras – Sao Paulo Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
22:30 Sporting Lisbon – Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner
23:00 Grau – Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner
23:00 Al Ahly – Al Hilal CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
23:30 Portland Timbers – LA Galaxy 2 MLS Bilyoner
23:30 U. Deportes – ADT Tarma Peru Primera-Apertura Bilyoner