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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmî törenle karşılandıktan sonra bir dizi görüşme ve iki günlük seyahati kapsamında Kabe'ye de giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!
Ekleme: 29.04.2022 - 08:59 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

KRAL SELMAN'IN DAVETİYLE 2 GÜNLÜK SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

BAŞKAN ERDOĞAN UMRE ZİYARETİNDE

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'Umreniz mebrur olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

Al-Salam Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi!

Görüşmede, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
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