Pegasus çalışanlarından İslam inancına büyük saygısızlık! Kadir Gecesi çileden çıkaran paylaşım

İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, dün tüm coşkusuyla kutlandı. Camiler mescitler, ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nin kutsal oluşu, Pegasus çalışanlarını rahatsız etti. Bir grup çalışan içkili masa ve kadehleri Müslümanların inançlarını hiçe sayarak, saygısız ifadelerle sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Skandal sözler sonrası Pegasus çalışanlarına tepkiler çığ gibi yağdı. Tüm bu yaşananlar sonrası Pagasus Hava Yolları'ndan önemli bir açıklama geldi. .

Türkiye dün Kadir Gecesi'nin coşkusuyla cami ve mescitlere akın etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, mübarek Ramazan ayının en özel gecesidir. Bu gecenin özelinde Müslümanlar, günahlarının affı için ibadetlerine büyük bir özen gösterirler. Tamda bu noktada Pegasus çalışanlarından, dine saygısı olan herkesi çileden çıkaran bir paylaşım geldi.Pegasus çalışanlarından oluşan bir grup insan, sosyal medya hesaplarından içkili bir masa paylaşarak 'Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin' ifadelerini kullanarak bir fotoğraf paylaştı. İslam inancının kutsal kabul ettiği bu özel geceye yapılan saygısızlık, görenleri çileden çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları, bu terbiyesizliğin cezalandırılması gerektiğini savunarak, paylaşım ve paylaşımda yer alan sözlerin açıkça İslam'a ve Müslümanların inancına saldırı olarak gördü.Bazı sosyal medya kullanıcıları yapılan eleştirilerden yola çıkarak, Pegasus çalışanlarının paylaşımana yapılan eleştirileri 'hayat tarzına müdahale olmadığını' ifade edip, inanca karşı yapılan açık saldırıya verilen haklı bir tepki olduğu konusunda birleşti.Kısa süredece sosyal medyanın birinci sırasına oturan Pegasus çalışanlarına, yaptıkları skandal paylaşımlarından dolayı şirket tarafından bir yaptırım uygulanacak mı?