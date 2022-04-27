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Beyaz Gazete
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İmamoğlu ve Yavaş'a 'Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' resti çeken Kılıçdaroğlu vites yükseltti: Yolunuz açık olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda üstü kapalı olarak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenmiş ve "Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" demişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen kesimler ayakta alkışlamış, kapıda tebrik kuyruğuna girmişti. Yandaşlarının gazını alan Kılıçdaroğlu, bites yükselterek "Yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun." ifadeleriyle İmamoğlu ve Yavaş'a net bir mesaj verdi.

Ekleme: 27.04.2022 - 12:28 Güncelleme: 27.04.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin adaylık için dsıkça illendirilmesinin ardından gerek parti için gerekse ittifak cephesindeki desteğini giderek kaybeden Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir hamle yaptı. Üst perdeden bir şova girişen Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla adeta 'açık açık söylüyorum aday benim' mesajı verdi.

'YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün yandaş basının son dakika olarak köpürttüğü konuşmasında 'Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' ifadeleriyle rakiplerine hem üzeri kapalı mesaj hem de gözdağı verdi.

RESTİNDE VİTES YÜKSELTTİ: KATILMAYANA KAPIYI GÖSTERDİ
Kılıçdaroğlu, dünkü sözlerinin ardından bir açıklama daha yaptı. CHP lideri, 'Sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi o nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun. ' ifadeleriyle kendisini destekleyenlere kapısının açık olduğunu, desteklemeyenlere ise kapıyı göstereceğini ima etti.

ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU GÖSTERİSİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ya ben ya hiç' şeklindeki tehditlerinin ardından milletvekilleri kapıda alkış kuyruğuna girip tarafını belli etti.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'a karşı mesaj verdiği bu güçlü gösterinin ardından aldığı rüzgarla açıklamalarının dozunu artırması dikkat çekti.
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İmamoğlu ve Yavaş'a 'Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' resti çeken Kılıçdaroğlu vites yükseltti: Yolunuz açık olsun
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