Emekli ve memur için çifte zam! Açıklamalar ard arda geldi: Temmuz zammı ile birlikte kim ne kadar alacak?

Bir yandan emekli ve memur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken bir yandan da Temmuz zammı ve uygulanacak düzenlemeler hakkında açıklamalar geliyor. Yaklaşık 2 ay sonra 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusu netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir" diyerek bunların adım adım kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. İlk önemli detaylar 1 Mayıs'ta gelecek.

Emekli ve memur maaşı için büyük önem arz eden 3 enflasyon verisi açıklandı. Bunun yanında Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da netleşti. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla öncelik sırasına göre, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla meseleleri adım adım çözüme kavuşturuyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi.



ADIM ADIM ÇÖZÜLÜYOR



2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.



HEM İŞÇİ SEVİNDİ HEM İŞVEREN



Bunun yanında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı.



SIRADA 3600 EK GÖSTERGE VAR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen ile yaptığı toplantıların ardından memurun ek gösterge sorununu ortadan kaldıracak çalışmada sona geldi. Kapsamlı bir şekilde ele alınarak taslak metinlerin oluşturulduğu düzenlemede detaylar Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacak.



EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN YASALAŞACAK



Milyonlarca memurun beklediği ek gösterge düzenlemesi, kamuda çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçiş ile değerlendirilerek 2022 yılı bitmeden yasalaşacak.



EMEKLİ VE MEMUR İÇİN ÇİFTE ZAM



Tüm bunlara ek olarak memur maaşları için Ocak 2022 dönemindeki gibi ilave refah artışı yapılacak. Ocak 2022 zam döneminde memur ve memur emeklisi ilave yüzde 2,5'luk ek zam almıştı.



Öte yandan Temmuz ayı emekli zammı ile beraber yine sosyal refah düzenlemesi çerçevesinde emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı açıklandı.



BAKAN BİLGİN'DEN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN SÜRPRİZ AÇIKLAMA



İşçileri, emeklileri ve memurları enflasyona ezdirmeyeceklerini açıklayan Bakan Bilgin, son olarak emeklileri sevindiren açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin en düşük emekli maaşının Temmuz ayında Ocak'ta olduğu gibi artırılacağını açıkladı.



OCAK 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI REKOR DÜZEYDE ARTTI



Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yapılan sosyal refah düzenleme çerçevesinde yüzde 66 artış ile 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi. Temmuz ayında uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili detaylar 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin tarafından duyurulacak.



MAAŞ ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK? BAKAN BİLGİN: ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA OLACAK



Enflasyon üzerinden yapılacak bir hesaplama ile bir artış yapılacak sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenle olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" ifadelerini kullandı.



SOSYAL REFAH ARTIŞI MECLİS'TEN GEÇTİ: YENİ DÜZENLEMELERİN ÖNÜ AÇILDI



Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.



Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.



EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2022'DE NE KADAR OLACAK?



Temmuz 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak. Bunun yayında Bakan Bilgin'in açıkladığı gibi sosyal refah düzenleme ile yeni maaşlar için ek zamlar gündeme gelecek.



MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI ALACAK



Memurlar, Temmuz ayında 2021 yılında belirlenen yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile 2022'nin ilk altı ayındaki enflasyonun yüzde 7,5'inin üzerindeki kadar farkı zam olarak hesaplarında görecek.



MAAŞ ZAMMI HESAPLARINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK



Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası emekli ve memur zammı büyük oranda netleşecek. Öte yandan Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34.62 olması bekleniyor.



Eğer beklenen enflasyon gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34,62 Temmuz zammı alacak.



Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı ile birlikte yüzde 34,12 (34,62-7,5+7) oranında zam alacak.



Son Dakika: Emekli ve memur için çifte zam! Açıklamalar ard arda geldi: Temmuz zammı ile birlikte kim ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Eğer beklentilere göre hesaplanan 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleşirse; yukarıdaki hesaplamaya göre en düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 8.622 TL'ye yükselecek.



En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 5.753 TL'ye, esnafta 2.948 TL'den 3.969 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.432 TL'ye çıkacak.



Bu zamma refah düzenlemesinden gelen ek zam eklenince maaşlar bu oran nispetinde yine artacak.



OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 2,5 EK ZAM ALMIŞTI



Temmuz ayında Ocak ayında olduğu gibi yine memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5'luk bir ek zam belirlenmesi durumunda, hesaplanan yüzde 34,12 zam oranına bu rakam ilave edilecek. Yani memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 36,62 olarak gerçekleşecek.



KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSU



Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:



UNVANLAR - DERECE - NET GÖREV AYLIĞI (TL)

OCAK 2022 MAŞLARI - HESAPLANAN TEMMUZ MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI (YÜZDE 2,5) TEMMUZ MAAŞLARI



GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28608 - 29141

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 - 15005 - 15285

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9193 - 9364

ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 - 11626 - 11842

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26167 - 26655

BAŞKOMİSER 3/1 11162 - 14970 - 15250

POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 - 13018 - 13260

UZ. DOKTOR 1/4 13.312 - 17854 - 18187

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11200 - 11409

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15343 - 15629

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7.132 - 9565 - 9743,7384

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24637 - 25096

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14497 - 14767

VAİZ 1/4 - 9.003 - 12075 - 12300

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14665 - 14938



* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)



*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.



TEMMUZ 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



En düşük emekli maaşı Ocak döneminde yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmişti. İlave zam olmadan, beklenen aylık 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 34,62'ye göre 3.366 TL'ye yükselecek.



Sosyal refah düzenlemesi ile emekliler için de yüzde 2,5'luk ilave zam oluşması durumunda bu rakam, 3.428 TL'ye ulaşacak.



Bu konuda detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs tarihinde açıklayacak.



EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ SONRASI GÜNDEME GELEBİLİR



Şuanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündeminde yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ve memur zammı konusu öncelikli hale gelecek. Bu konuların netleşmesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek.



EYT'lilerin ne şekilde emekli olacakları şartların ne olacağı konusunda birçok formül masada. Bununla beraber EYT çalışmasının 2022 yılı içerisinde bitirilmesi beklenirken, özellikle Temmuz ayı sonrası bu çalışmaların hız kazanması bekleniyor.



ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?



Emekli, memur, işçi ve tüm vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği parolasıyla hareket hükümet, yeni ekonomi programı çerveçesinde enflasyonu baskılayacak adımlar atıyor. Bununla beraber, Bakan Bilgin asgari ücrete ek zam meselesinin şimdiden tartışmalara konu yapılarak enflasyon-ücret-enflasyon kısır döngüsü yaratabileceğine dikkat çekti.



HÜKÜMETTEN 'GEREĞİNİ YAPARIZ' MESAJI



Asgari ücrete ara zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını belirten Bakan Bilgin, eğer olağanüstü şartlar oluşursa bu konuda adım atılacağını açıkladı.