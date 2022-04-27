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Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!

HDP'li Garo Paylan'ın 'soykırım' olarak tanımladığı 1915 olaylarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 'kötülüğün miladı' yorumu yapması, ADD tarafından eleştirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!
Ekleme: 27.04.2022 - 10:48 Güncelleme: 27.04.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!
24 Nisan 1915 yılında meydana gelen olaylara yönelik sözde 'soykırım' iddiaları, tepki çekmeye devam ediyor.

HDP'li Milletvekili Garo Paylan'ın soykırım olarak ifade ettiği 1915 olaylarına, CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "kötülüğün miladı" demişti.

Oldukça tepki çeken açıklamalara bir yenisi de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) geldi.

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, özellikle CHP'den böyle bir yorum gelmesini eleştirerek, "arkamızdan vurulduk" ifadesinin yer aldığı bir basın duyurusu yayınladı.

"Bu kez arkadan vuranlar arasında CHP'li Tanrıkulu yer aldı"
Hüsnü Bozkurt başkanlığındaki derneğin basın bildirisinde, "1'inci Dünya Savaşı sırasında emperyalist ülkelerce desteklenen Ermeni çetelerinin, vatandaşı oldukları devlete ihanet ederek Osmanlı Ordusu'na saldırmaları üzerine, Osmanlı Hükümeti'nin çıkartmak zorunda kaldığı Tehcir Yasası'nın 107'nci yılında Türk Ulusu bir kez daha arkadan vuruldu. Bu kez arkadan vuranlar arasında, Türk milletini temsilen TBMM'de görev yapan HDP Milletvekili Garo Paylan ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da yer alması ise, kamuoyunun büyük tepkisi ile karşılandı, infial yarattı." ifadelerine yer verildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!

Ermenilerin Üç 'T' formülü
Buna karşın Mustafa Kemal Atatürk'ün Ermeni çetelerine karşı bakış açısını aktaran bir anıyı yazan dernek, T vurgusuna dikkat çekti.

Ermenilerin izlediği politikayı aktaran dernek "Üç T formülü ile harekete geçirillen emperyalist destekli sözde "Ermeni Soykırımı" iddiaları, önce soykırımı 'T'anıma, sonra 'T'azminat, sonrasında da ülkemizden 'T'oprak talebinde bulunma stratejisi ile yürütülmektedir." sözleri kullanıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!

Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!

Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!

Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!
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Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!
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