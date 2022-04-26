YDS 2022/1 sonuçları açıklandı!
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit YDS Sınavı sonuçları açıklandı! 10 Nisan tarihinde düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, YDS sınav sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmıştı. ÖSYM sonuçların açıklandığını sosyal medya ve resmi sitesi üzerinden duyurdu. YDS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı üzerinden sorgulanıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Yabancı Dil Sınavı (YDS 2022/1 İngilizce) sonuçlarını açıkladı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM'nin bu duyurusu sonrası binlerce aday ÖSYM ile YDS sonuçlarını sorgulamaya başladı.
İşte YDS sınav sonuçları açıklaması ve tüm detaylar;
ÖSYM DUYURDU
"10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
Son dakika: YDS 2022/1 sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YDS Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.