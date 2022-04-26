Can Ataklı'ya anket şoku! Umduğunu bulamadı!

Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Can Ataklı, kararla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı ankette umduğunu bulamadı.

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.ATAKLI ANKET DÜZENLEDİ, UMDUĞUNU BULAMADIMuhalif Gazeteci Can Ataklı, Osman Kavala kararıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan anket düzenledi. Takipçilerine 'Gezi davasında verilen cezalar için ne düşünüyorsunuz?' sorusunu yönelten Ataklı umduğunu bulamadı.Ankette, 'Karar hukuka uygun/doğru' seçeneği yüzde 75.5 oy alırken, 'Karar vicdanları kanatır' seçeneği ise yüzde 24.5 aldı.