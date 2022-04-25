  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesis alevler içinde kaldı

Rusya - Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Rusya güne Bryansk kentinden gelen görüntüler ile uyandı. Kentteki akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı. Gecenin gündüz olduğu kentti dumanlar kapladı. İşte o anlar...

Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesis alevler içinde kaldı
Ekleme: 25.04.2022 - 09:14 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesis alevler içinde kaldı
24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor. Rusya'dan gelen haber ise Ukrayna'daki savaşın ülke sınırlarına sıçradığı iddiasını gündeme getirdi.

Ülke güne Bryansk kentinden gelen görüntüler ile uyandı. Kentteki akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı. Druzhba akaryakıt deposunda çıkan dev yangın tüm şehirden görülürken Rus yetkililerden kafa karıştıran bir hamle geldi.

Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesis alevler içinde kaldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce Moskovsky Caddesi'ndeki askeri tesisin bölgelerinde çıkan yangının ayrıntılarını yayınladı, ardından bu paylaşımı geri çekti. İngiliz Daily Mail
gazetesinde yer alan habere göre, bu söz konusu yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Aynı haberde ikinci yangının muhtemelen Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bilgisine yer verildi. Kentteki yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Bryansk'tan Ukrayna sınırına kadar olan mesafe yaklaşık 160 kilometre.

Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesis alevler içinde kaldı

Öte yandan dün hem Ukrayna'da hem Rusya'da kutlanan Paskalya Bayramı da çatışmaları durdurmadı. Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı silahlı güçler, Rus birliklerinin fabrikaya yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.
İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!
İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma!
Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi
Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler
Mine Kırıkkanat Müslüman ırkçısı olduğunu bir kez daha gösterdi!
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu Gezi davasında karar günü!
6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor
ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Bakan Akar: 56 terörist etkisiz hale getirildi! Hudut hattı tamamen temizlenecek
Suriyeliler geri dönüyor! Gönüllü dönüş nasıl olacak?
Fransa'da skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!
Şırnaklı vatandaşlardan Hulusi Akar'a 'vatan nöbeti' teşekkürü
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gençlerle bir araya geldi!
Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?
Tüm gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olur mu?
Kılıçdaroğlu Darbeciyle şovu göze alamadı
Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi