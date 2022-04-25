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Mansur Yavaş'tan ihale skandalı! Belgelere ulaşıldı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihaleleri yakınlarına verdiğini iddia edenlerin savcılığa başvurmasını istedi ancak kendisi bile bu 'etik dolu öneriye' uymadı. Bir ihaleye ilişkin açıklamasında, "Arkasında duran namussuz şerefsizdir. Artık şeffaf, açık yönetim var. Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş'ın ortağının oğlunun ihale aldığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş'tan ihale skandalı! Belgelere ulaşıldı...
Ekleme: 25.04.2022 - 09:15 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan ihale skandalı! Belgelere ulaşıldı...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortağı olduğu şirketin yöneticisinin oğluna ihale verdiği ortaya çıktı.
Mansur Yavaş'ın; Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren Saray Gümüş Kuyumculuk Turizm Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne ortak olduğu, şirketin ortaklarından birinin Seyfi Temiz olduğu öğrenildi. Seyfi Temiz'in oğlu Tunahan Temiz'in; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nün takı ihalelerini aldığı tespit edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda; '(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı tespit edilmiştir' denildi.

ABB MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2021 YILI RAPORUNA GÖRE TAKI İHALESİ HEP AYNI KİŞİYE VERİLMİŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Gökhan Arslan, Rüştü Biçer imzası yer alıyor. Denetim Komisyonu Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir yapıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nün takı ihalesinin hep aynı kişiye verildiğine dikkat çekiliyor.

Raporda; şöyle deniliyor:

'(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı, her ihalede aynı kişilerden teklif alınmış gibi gösterilmesine rağmen, tekliflerin de her seferinde aynı kişiler tarafından verildiği, ihalelerin aynı kişiye verildiği tespit edilmiştir..'
'Alınan hediyelik eşyaların tamamı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak; hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır. Sadece eşyaların resimlerinin altına '265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Başkan), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)' ibareleri yer almaktadır.'

' ARKASINDA DURAN NAMUSSUZ ŞEREFSİZDİR'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ihaleleri yakınlarına verdiğini iddia edenlerin savcılığa başvurmasını istedi. Yavaş 'Arkasında duran namussuz şerefsizdir. Artık şeffaf, açık yönetim var' demişti.

Mansur Yavaş; 'Mansur Yavaş yakınlarına ihale verse sizin 2'inci başkanınız ihale mi alabilirdi. Onlar eski dönemdeydi. Artık şeffaf, açık yönetim var' demişti.
Taşdemir; söz konusu durum tespit edilip, savcılığa verildiğinde kendisin de o dava müdahil olacağının iddia ederek, ' Arkasında duran namussuz şerefsizdir. Sizle beraber müdahale dilekçesi verip ondan hesabını sormayan şerefsizdir' demişti.

(Kaynak - SABAH)

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