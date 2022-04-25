İstanbul'da metrobüsteki kadına psikolojik zorbalık
Beylikdüzü metrobüsünde erkek ve kadın yolcunun alevlenen tartışmasında, erkek yolcu "Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım, 8 senedir bu yüzden mahkumum" dedi.
İstanbul'da bir kadın daha psikolojik tacize mağruz kaldı.
Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu ile kadın yolcu arasında yer verme konusunda tartışma yaşandı.
Alevlerin giderek yükseldiği tartışma, tarafların birbirine seslerini yükseltmesiyle bir süre devam etti.
'Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım'
Kavga sırasında haddini aşan erkek yolcu, kadın yolcuya 'Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım' dedi.
'Ben kafa kopartmaktan 8 senedir mahkumum'
Öfkeli kadın yolcunun 'Koparamazsın' cevabı üzerine, sözleri kontrolden çıkan erkek yolcu, 'Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım' dedi.
Diğer yolcular araya girdi
DHA'nın aktardığına göre, tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.
Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu ile kadın yolcu arasında yer verme konusunda tartışma yaşandı.
Alevlerin giderek yükseldiği tartışma, tarafların birbirine seslerini yükseltmesiyle bir süre devam etti.
'Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım'
Kavga sırasında haddini aşan erkek yolcu, kadın yolcuya 'Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım' dedi.
'Ben kafa kopartmaktan 8 senedir mahkumum'
Öfkeli kadın yolcunun 'Koparamazsın' cevabı üzerine, sözleri kontrolden çıkan erkek yolcu, 'Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım' dedi.
Diğer yolcular araya girdi
DHA'nın aktardığına göre, tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.