İstanbul'da metrobüsteki kadına psikolojik zorbalık

Beylikdüzü metrobüsünde erkek ve kadın yolcunun alevlenen tartışmasında, erkek yolcu "Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım, 8 senedir bu yüzden mahkumum" dedi.

İstanbul'da bir kadın daha psikolojik tacize mağruz kaldı.Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu ile kadın yolcu arasında yer verme konusunda tartışma yaşandı.Alevlerin giderek yükseldiği tartışma, tarafların birbirine seslerini yükseltmesiyle bir süre devam etti.Kavga sırasında haddini aşan erkek yolcu, kadın yolcuya 'Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım' dedi.Öfkeli kadın yolcunun 'Koparamazsın' cevabı üzerine, sözleri kontrolden çıkan erkek yolcu, 'Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım' dedi.DHA'nın aktardığına göre, tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.