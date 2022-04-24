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Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı!

Vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.

Ekleme: 24.04.2022 - 12:21 Güncelleme: 24.04.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
1864'te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinin sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli'nin üzerinde aşınmalar oluştu.

Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı!

Bakıma alındı
Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında da delikler açıldı.

Bunun üzenine sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.

Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı!

15 gün sürecek
Yenileme çalışmalarına başlanan Boğa Heykeli'nin bakımının, 15 gün süreceği öğrenildi.

Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı!

“Bu eserlere sahip çıkmalıyız”
Çalışmaların başlatılmasına ilişkin konuşan Ekrem Ocak, “Oldukça fazla geçmişe sahip olan bir eser. Bu tür eserlere sahip çıkmalıyız. Sadece yerli vatandaşlar değil, yabancı turistler de buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu eserlere sahip çıkarsak, toplumumuz için daha faydalı olur.” diye konuştu.

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Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı!
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