Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı!

1864'te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinin sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli'nin üzerinde aşınmalar oluştu.Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında da delikler açıldı.Bunun üzenine sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.Yenileme çalışmalarına başlanan Boğa Heykeli'nin bakımının, 15 gün süreceği öğrenildi.Çalışmaların başlatılmasına ilişkin konuşan Ekrem Ocak, “Oldukça fazla geçmişe sahip olan bir eser. Bu tür eserlere sahip çıkmalıyız. Sadece yerli vatandaşlar değil, yabancı turistler de buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu eserlere sahip çıkarsak, toplumumuz için daha faydalı olur.” diye konuştu.