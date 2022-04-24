Bu sefer CHP’li Sezgin Tanrıkulu provokasyon peşinde! Sosyal medyadan tepki yağdı…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın dayattığı zorlu koşullarda vefat eden Osmanlı Ermenilerini anarak, 'Birinci Dünya Savaşı'nın dayattığı zorlu koşullarda vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Bu ortak acıları ayrım gözetmeden paylaşmak bir insanlık vazifesidir (…) Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'na tekabül eden son yılları milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem olmuştur. Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum' dedi.HDP'Lİ GARO PAYLAN TEKLİF SUNDU!Başkan Erdoğan, böyle bir açıklama yaparken, 1915 olaylarını provokasyon amaçlı kullanmaya yönelik adımlar da atılıyor. Örneğin 1915 olaylarına destek veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vermiş, bu teklif tepkiyle karşılanmıştı.BU SEFER CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU PROVOKASYON PEŞİNDE!Garo Paylan'a tepkiler sürerken, bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu provokasyona yeltendi. Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: '107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz.''BU YASA ÇIKMASA, BELKİ SİZ DE ŞU ÂN YAŞAMIYOR OLACAKTINIZ.. EL İNSAF SEZGİN BEY, EL İNSAF!'Tanrıkulu'nun bu tahrik ve provokasyonu sonrasında sosyal medyadan tepki gösterenler de oldu. Sevim isimli sosyal medya kullanıcısı Tanrıkulu'na tepki göstererek, 'Ermeniler Kürtleri katletti Sezgin Bey. Ve siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Katlettikleri içindir ki, Osmanlı Hükûmeti 1915'te Tehcir (zorunlu göç) yasasını çıkarmaya mecbur oldu. Bu yasa çıkmasa, belki siz de şu ân yaşamıyor olacaktınız.. El insaf Sezgin Bey, el insaf!' dedi.'AMA CHP BUNA SES ÇIKARMIYOR'Murat S. isimli sosyal medya kullanıcısı ise şöyle tepki gösterdi: 'Bu şey değil mi ya Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin milletvekili? Her partide böyle çürükler olabilir ama CHP buna ses çıkarmıyor.''İNANMIYORSANIZ BU İDDİANIZA DESTEK VEREN PARTİLER VAR. ONLARA GEÇİN'Teoman Kızıltaş isimli sosyal medya kullanıcısı ise Tanrıkulu'nun paylaşımına şöyle yorumda bulundu: 'İnsan hakları savunucudur, hoşgörü göster diyorsun tutulacak dalın yok Sezgin Tanrıkulu. CHP'ye gönül vermiş insanları zor durumda bırakmak konusunda üstüne yok. Atatürk bu konuyu net bir şekilde ifade etmiştir. İnanmıyorsanız bu iddianıza destek veren partiler var. Onlara geçin.''32 SENEDİR OY VERDİĞİM VE KUTSAL SAYDIĞIM CHP VEKİLİM BUNU SÖYLEYEMEZ! ŞİDDETLE KINIYORUM!'İbrahim Dönmez isimli sosyal medya kullanıcısı ise 'Hem Osmanlı hem Cumhuriyet tarihinde açıkça yazılıdır. Meclis arşivleri ve Ulu Önder Atatürk'ün hatıralarında sabittir. Neyin yüzleşmesi Sayın Vekilim! Ben 32 senedir oy verdiğim ve kutsal saydığım CHP Vekilim bunu söyleyemez! Şiddetle kınıyorum!' dedi.'ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İŞGAL EDEN İŞTE BUNLAR. YAZIKLAR OLSUN!'Memleket Partili olduğunu Twitter'a yazan Serhat Işık isimli sosyal medya kullanıcısı ise 'Atatürk'ün partisini işgal eden işte bunlar? Yazıklar olsun, hala tepki göstermeyen, kendini vatansever, Atatürkçü görenlere de yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.