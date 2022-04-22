Instagram CEO'su duyurdu: 3 yeni özellik geldi!

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması, yeni özelliklerini açıkladı. Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin duyurduğu özellikler platformun orijinal içeriğe verdiği önemi öne çıkarıyor.Instagram CEO'su Adam Mosseri, fotoğraf paylaşım uygulamasının en yeni özelliklerinden üçünü Twitter'da bir video aracılığıyla duyurdu. Videoda, Mosseri; ürün etiketleri, geliştirilmiş kişi etiketleri ve özgünlük için sıralamaları ayarlama özelliklerinin içerik oluşturucuları destekleme ve hak ettiklerini sağlamanın bir çabası olduğunu açıklıyor.Ürün etiketleri özelliğinin genişletilmesi, resmi olarak 18 Nisan'da yayınlandı ve herkese açık hesapların fotoğraflarda ürünleri etiketlemesine izin veriyor. Videoda Mosseri, yeni genişletilmiş ürün etiketleri özelliği ile kullanıcıların sevdikleri, ilgilendikleri bir işletmeye, içerik oluşturucuya veya şirkete biraz trafik veya dikkat çekilmesini sağlayabileceklerini söyledi. Ürün etiketleri şu anda yalnızca fotoğraf gönderileri için kullanılabiliyor.Mosseri'nin duyurduğu ikinci özellik, kullanıcıların kendilerini bir kategoride (fotoğrafçı veya stilist gibi) tanımlayabilecekleri ve bu kategorinin fotoğraf ve videolarda etiketlerinin bir parçası olarak görünmesini sağlayan bir seçenek sunması. Videoda bahsedilen üçüncü özellik ise, Mosseri'nin “özgünlük sıralaması” olarak adlandırdığı özellik. Instagram, orijinal içeriğe yeniden yayınlanan içeriklerden daha fazla değer vermek için algoritmalarını ayarlıyor. Aslında Instagram, bu yeni özelliklerle daha fazla orijinal içerik ve rakip platformlardan daha az içerik görmek istediğini gösteriyor.