Fırat Kalkanı bölgesinden şehit haberi: Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı. .

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde bir özel harekat polisinin şehit olduğu paylaşıldı.İşte EGM'nin açıklaması:Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur.Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.