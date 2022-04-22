Fırat Kalkanı bölgesinden şehit haberi: Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı. .
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde bir özel harekat polisinin şehit olduğu paylaşıldı.
İşte EGM'nin açıklaması:
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
.
İşte EGM'nin açıklaması:
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
.